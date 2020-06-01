Состоялась траурная церемония, приуроченная к 19-й годовщине теракта около "Дольфи"

Вечером в понедельник, 1 июня, на набережной Тель-Авива состоялась ежегодная траурная церемония памяти жертв теракта на дискотеке "Дольфи", организованная министерством алии и интеграции при содействии муниципалитета Тель-Авива.

На траурной церемонии присутствовали новая министр алии и интеграции Пнина Тамано-Шата, гендиректор министерства Хавив Кацав, депутат Кнессета Евгений Сова (НДИ), бывший министр Софа Ландвер и многие другие.

Траурная церемония началась в 18:00 и продолжалась менее часа. На ней выступили министр Пнина Тамано-Шата, представители мэрии Тель-Авива и общественных организаций, а также близкие жертв теракта.

В этом году в непосредственной близости от места проведения траурной церемонии собирались участники многотысячного митинга против насилия в отношении женщин. Организаторами обоих мероприятий была мэрия Тель-Авива. По всей видимости, в муниципалитете сочли возможным почти одновременно провести церемонию памяти жертв теракта и митинг против насилия в отношении женщин. Большинство пришедших на митинг вели себя корректно, хотя время от времени были слышны свист, крики, стук барабанов. В то же время среди участников митинга было много людей, которые интересовались происходящим около памятника "Дольфи".

Митинг начался сразу после окончания траурной церемонии. Его участники начали скандировать лозунги еще до того, как от памятника жертвам теракта ушли люди.

Напомним, на месте теракта в "Дольфи" установлены два памятника – камень с именами погибших в теракте людей и самодельная конструкция, изображающая детей с надписью на русском и иврите "Это наш дом. Мы не прекратим танцевать". Само здание дискотеки, стены которого были расписаны в память о погибших подростках, снесли в 2018 году.

В 23:45 друзья погибших и пострадавших в теракте по традиции собираются на неофициальную церемонию, включают сирену памяти и установливают свечи.

Теракт в "Дольфи"

1 июня 2001 года, за пятнадцать минут до окончания Дня защиты детей житель Калькилии Саид Хутари привел в действие взрывное устройство в толпе подростков, которые стояли у входа в популярную тель-авивскую дискотеку "Дольфи". Погиб 21 человек, 120 получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламский джихад". Хутари был провозглашен шахидом – мучеником за веру. На улицах палестинских городов прошли спонтанные манифестации, участники которых стреляли в воздух и раздавали сладости, радуясь гибели "сионистских оккупантов". Глава ПА Ясир Арафат отказался тогда осуждать направленный против детей теракт.

Большинство пострадавших составили новые репатрианты из бывшего СССР. Семеро погибших, а также многие раненые были учащимися тель-авивской школы "Шевах Мофет", популярной среди русскоязычных израильтян.

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