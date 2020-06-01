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NEWSru.co.il :: В Израиле1 июня 2020 г., 17:22

Из-за лесного пожара приостановлено движение грузовых поездов на севере Израиля

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Из-за лесного пожара приостановлено движение поездов на севере Израиля

32 пожарных расчета и восемь самолетов пожарной авиации пытаются остановить распространение огня в сторону населенных пунктов Йокнеам и Дальят-аль-Кармель.

По распоряжению полиции начата эвакуация промышленной зоны Йокнеама.

Пожар возник в лесном массиве между Кирьят-Тивоном и Кирьят-Харошет, примерно в 15 км к юго-востоку от Хайфы.

В связи с сильным ветром огонь распространяется как в сторону Мухраки и деревни Усфия на горе Кармель, так и в сторону Йокнеама.


В районе Йокнеама перекрыт туннель, ведущий на шестое шоссе. Также перекрыто шоссе номер 75 от перекрестка Ягур в восточном направлении.

Приостановлено движение грузовых поездов.

Около 18:30 пожарная службы сообщила, что очаг возгорания локализован. Однако тушение огня, по всей видимости, будет продолжаться всю ночь.

На данный момент огнем уничтожена около 600 дунам леса и растительности.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 01 июня 2020
В районе Кирьят-Тивона возник лесной пожар, огонь распространяется в сторону Йокнеама

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