Из-за лесного пожара приостановлено движение грузовых поездов на севере Израиля

32 пожарных расчета и восемь самолетов пожарной авиации пытаются остановить распространение огня в сторону населенных пунктов Йокнеам и Дальят-аль-Кармель.

По распоряжению полиции начата эвакуация промышленной зоны Йокнеама.

Пожар возник в лесном массиве между Кирьят-Тивоном и Кирьят-Харошет, примерно в 15 км к юго-востоку от Хайфы.

В связи с сильным ветром огонь распространяется как в сторону Мухраки и деревни Усфия на горе Кармель, так и в сторону Йокнеама.

В районе Йокнеама перекрыт туннель, ведущий на шестое шоссе. Также перекрыто шоссе номер 75 от перекрестка Ягур в восточном направлении.

Приостановлено движение грузовых поездов.

Около 18:30 пожарная службы сообщила, что очаг возгорания локализован. Однако тушение огня, по всей видимости, будет продолжаться всю ночь.

На данный момент огнем уничтожена около 600 дунам леса и растительности.