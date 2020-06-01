The Financial Times: целью иранской кибер-атаки на Израиль было повышение уровня хлора в питьевой воде

Одной из целей иранских хакеров, атаковавших в апреле насосные станции и компьютерные системы контроля качества воды израильских водных компаний, было повышение уровня хлора в воде, поступающей в дома израильтян, пишет британское издание The Financial Times со ссылкой на израильских чиновников и представителя западной разведки.

Иранская сторона по-прежнему отвергает обвинения в причастности к этой кибер-атаке. Не комментирует Тегеран и сообщения о "мести" Израиля – хакерской атаке на иранский порт Шахид Раджай.

В апреле израильские водные компании подверглись хакерской атаке. После этого, как сообщал Ynet, все израильские водные компании получили указание от штаба по борьбе с киберугрозами немедленно сменить пароли к системам управления водозаборных и водоочистительных сооружений, при этом особый акцент был сделан на системы хлорирования воды. Системы, в которых невозможно сменить пароль доступа, было рекомендовано отключить от интернета. Управление водными ресурсами и штаб по борьбе с киберугрозами официально подтвердили факт атаки, сообщив, что она была отражена и не повлияла на поставки воды потребителям.

Позже американский телеканал Fox News сообщил, что ответственность за кибератаку на систему водоснабжения Израиля несет Иран. По сведениям телеканала, для атаки были использованы сервера на территории США. Министерство энергетики США отказалось комментировать эту информацию.

На прошлой неделе глава национального управления по кибербезопасности Израиля Игаль Уна, выступая на конференции CyberTech Digital, заявил, что кибератака против израильской системы водоснабжения в апреле этого могла иметь катастрофические последствия. Он отметил, что атака была вовремя замечена и нанесения значительного урона удалось избежать. Однако при этом Уна отметил, что в разгар карантинных мер, введенных в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, даже временный дефицит воды мог нанести очень серьезный ущерб гражданам.