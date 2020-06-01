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NEWSru.co.il :: В Израиле1 июня 2020 г., 08:35

В Израиле раскрыта сеть "массажных кабинетов", где работали проститутки из России и Украины

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В Израиле раскрыта сеть "массажных кабинетов", где работали проститутки, нанятые через русскоязычные сайты

Утром в понедельник, 1 июня, была разрешена к публикации информация, что накануне полиция задержала восемь подозреваемых в создании сети по оказанию сексуальных услуг. Речь идет о сети массажных салонов, которые размещались на частных квартирах в Гиватаиме, Рамат-Гане, Петах-Тикве и Раанане.

В тайном расследовании принимали участие представители центрального округа полиции, налоговая служба и управление социальной защиты.

Пресс-служба полиции сообщает, что во главе сети стояла 50-летняя жительница Рамат-Гана, которой в поиске проституток и управлении сетью помогал ее бывший муж.


По данным следствия, эта сеть проработала несколько лет, вербуя будущих проституток на русскоязычных сайтах в Израиле и за рубежом. Обычно в объявлениях говорилось: "Требуются массажистки, высокие заработки". Реклама сети также публиковалась на сайтах сексуальных и массажных услуг.

Начальник отдела полиции по работе с русскоязычными СМИ майор Михаил Зингерман сообщил, что для работы в этой сети привлекались женщины из стран бывшего СССР. Он также сообщил, что главная подозреваемая "очень известна в спортивном мире Израиля". Ее имя не разрешено пока к публикации.

Судя по всему, задержанным в мировом суде Тель-Авива будут предъявлены обвинения в "отмывании" миллионов шекелей и других налоговых преступлениях.

Пяти женщинам, гражданкам России и Украины, работавшим в этих массажных кабинетах, предоставлены убежища и социальная защита, заявляют в полиции. При этом в правоохранительных органах подчеркивают, что "жертв" было намного больше.

Около 16:00 поступило сообщение, что мировой суд Тель-Авива продлил срок содержания всех подозреваемых под стражей до 4 июня. При этом суд запретил к публикации имя и другие личные данные главной подозреваемой до следующих слушаний.



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