Истек срок ультиматума, предъявленного лидерами "Кахоль Лаван" Нетаниягу

В воскресенье, 1 ноября, истек срок ультиматума, выдвинутого лидерами блока "Кахоль Лаван" премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

Почти две недели назад министр иностранных дел Габи Ашкенази заявил, что если до конца октября "не наступит улучшение в том, что касается работы правительства, коалиция распадется". Речь шла в первую очередь о продвижении проекта бюджета на 2021 год, а также о согласовании повестки дня работы правительства и назначениях высокопоставленных фигур в правоохранительной системе.

К настоящему моменту никаких видимых изменений в этих вопросах не произошло.

Как сообщал в минувший уикэнд телеканал "Решет", 1 ноября Бени Ганц проведет совещание с депутатами от партии "Хосэн ле-Исраэль". В окружении Ганца заявляют, что в ходе совещания ожидается принятие решений по поводу дальнейшего сотрудничества с "Ликудом" в правительстве национального единства. У "Кахоль Лаван" есть три возможности: выход из коалиции, что приведет к досрочным выборам, пребывание в коалиции при игнорировании коалиционной дисциплины и предоставление депутатам свободы голосования, поддержка предложения по созданию альтернативного правительства в действующем Кнессете.

В ближайшую среду, 4 ноября, парламент будет рассматривать в предварительном чтении законопроект о роспуске Кнессета, представленный главой "Еш Атид – ТЭЛЕМ" Яиром Лапидом. Этот законопроект намерены поддержать также фракции НДИ, "Ямина", МЕРЕЦ и некоторые депутаты от Объединенного арабского списка. В "Кахоль Лаван" в настоящий момент не приняли решения, как будут голосовать по этому законопроекту, однако в политических кругах полагают, что депутаты от партии Бени Ганца выйдут из зала заседаний в момент голосования.

Возможность создания альтернативного правительства остается открытой. На прошлой неделе обсуждалось предложение по выдвижению кандидатуры депутата Моше Яалона на должность премьер-министра в рамках так называемого конструктивного вотума недоверия. В "Кахоль Лаван" требовали гарантий того, что речь идет о временном назначении, и Яалон не будет баллотироваться на должность премьер-министра в Кнессет 24-го созыва. Возможно Бени Ганц попытается использовать этот рычаг давления на премьер-министра Биньямина Нетаниягу для того, чтобы получить согласие на продвижение проекта бюджета на 2021 год.