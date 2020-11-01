Истек срок ультиматума, предъявленного лидерами "Кахоль Лаван" Нетаниягу
В воскресенье, 1 ноября, истек срок ультиматума, выдвинутого лидерами блока "Кахоль Лаван" премьер-министру Биньямину Нетаниягу.
Почти две недели назад министр иностранных дел Габи Ашкенази заявил, что если до конца октября "не наступит улучшение в том, что касается работы правительства, коалиция распадется". Речь шла в первую очередь о продвижении проекта бюджета на 2021 год, а также о согласовании повестки дня работы правительства и назначениях высокопоставленных фигур в правоохранительной системе.
К настоящему моменту никаких видимых изменений в этих вопросах не произошло.
Как сообщал в минувший уикэнд телеканал "Решет", 1 ноября Бени Ганц проведет совещание с депутатами от партии "Хосэн ле-Исраэль". В окружении Ганца заявляют, что в ходе совещания ожидается принятие решений по поводу дальнейшего сотрудничества с "Ликудом" в правительстве национального единства. У "Кахоль Лаван" есть три возможности: выход из коалиции, что приведет к досрочным выборам, пребывание в коалиции при игнорировании коалиционной дисциплины и предоставление депутатам свободы голосования, поддержка предложения по созданию альтернативного правительства в действующем Кнессете.
В ближайшую среду, 4 ноября, парламент будет рассматривать в предварительном чтении законопроект о роспуске Кнессета, представленный главой "Еш Атид – ТЭЛЕМ" Яиром Лапидом. Этот законопроект намерены поддержать также фракции НДИ, "Ямина", МЕРЕЦ и некоторые депутаты от Объединенного арабского списка. В "Кахоль Лаван" в настоящий момент не приняли решения, как будут голосовать по этому законопроекту, однако в политических кругах полагают, что депутаты от партии Бени Ганца выйдут из зала заседаний в момент голосования.
Возможность создания альтернативного правительства остается открытой. На прошлой неделе обсуждалось предложение по выдвижению кандидатуры депутата Моше Яалона на должность премьер-министра в рамках так называемого конструктивного вотума недоверия. В "Кахоль Лаван" требовали гарантий того, что речь идет о временном назначении, и Яалон не будет баллотироваться на должность премьер-министра в Кнессет 24-го созыва. Возможно Бени Ганц попытается использовать этот рычаг давления на премьер-министра Биньямина Нетаниягу для того, чтобы получить согласие на продвижение проекта бюджета на 2021 год.
Одновременно приближенные Бени Ганца заявляют, что он намерен поддержать предложение по созданию государственной следственной комиссии по вопросам о закупке субмарин. На этой неделе ожидается подача соответствующего заключения юридическими советниками министерства обороны.
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