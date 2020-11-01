Иерусалим:
18 - 22°
Тель-Авив:
24 - 26°
Эйлат:
24 - 31°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле1 ноября 2020 г., 04:04

Тройное убийство: около заповедника Тель-Дан найдены тела троих мужчин

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Тройное убийство: около заповедника Тель-Дан найдены тела троих мужчин

В ночь на воскресенье, 1 ноября, в садах около заповедника Тель-Дан нашли тела троих застреленных мужчин: 57-летнего жителя Бааны, 38-летнего жителя Саджура и 41-летнего жителя Джадиды Макр.

Парамедики подтвердили смерть этих людей.

Место происшествия было блокировано полицией. Проводится расследование. О задержании подозреваемых не сообщалось.

По мнению полиции, речь идет о конфликте между преступниками.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

05:48 Прогноз погоды на 1 ноября: облачно, ожидаются дожди
04:04 Тройное убийство: около заповедника Тель-Дан найдены тела троих мужчин
23:15 ДТП в Негеве, мужчина получил тяжелую травму
22:29 Митинги протеста: демонстранты требовали отставки Нетаниягу и вспоминали Рабина
21:30 Открываются циммеры, парикмахерские и синагоги: опубликованы решения по второму этапу выхода их карантина
21:05 ДТП у въезда в Бней Брак, женщина в тяжелом состоянии
19:32 В результате несчастного случая в деревне Джудейда-Макр погибла годовалая девочка
15:49 В поселке Мегадим самолет при посадке задел пропеллером женщину
15:39 В одном из бомбоубежищ Кирьят-Малахи найдено тело мужчины
12:45 На одном из пляжей Нагарии едва не утонул 60-летний мужчина
...