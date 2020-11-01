Тройное убийство: около заповедника Тель-Дан найдены тела троих мужчин

В ночь на воскресенье, 1 ноября, в садах около заповедника Тель-Дан нашли тела троих застреленных мужчин: 57-летнего жителя Бааны, 38-летнего жителя Саджура и 41-летнего жителя Джадиды Макр.

Парамедики подтвердили смерть этих людей.

Место происшествия было блокировано полицией. Проводится расследование. О задержании подозреваемых не сообщалось.

По мнению полиции, речь идет о конфликте между преступниками.