Опасный праздник: полиция готовит меры по борьбе с нарушениями карантина хасидами

Полиция Израиля готовит серию мероприятий по предотвращению нарушения карантина в дни праздника Суккот, который начнется вечером 2 октября.

В дни, предшествующие празднику, неоднократно публиковалась информация о том, что в иерусалимском квартале Меа Шеарим и других районах компактного проживания ультраортодоксального населения, возводятся большие шатры, в которых можно принимать десятки людей. Это делается вопреки запрету правительства, постановившего, что человек, находящийся в чужой сукке, будет оштрафован на 500 шекелей.

По сообщению пресс-службы правоохранительных органов, на первом этапе полицейские ограничатся беседами с лидерами общин и разъяснительной работой. Помимо этого, будут проводиться предупредительные беседы с организаторами возможных массовых мероприятий и их участниками.

В пресс-службе полиции заявляют, что с момента наступления праздника будут предприниматься жесткие меры: массовые мероприятия будут прерываться, подобно тому как было пресечено собрание вижницких хасидов после завершения поста Йом Кипур. Полиция будет налагать штрафы на организаторов и участников мероприятий. "Полиция не допустит проведения массовых мероприятий, несущих угрозу жизни людей и повышающих уровень заражаемости", – говорится в заявлении полиции.

Отмечается, что сознательные нарушения распоряжений карантина имеют место не во всей ультраортодоксальной среде, а лишь среди хасидов. Как сообщалось ранее, лидеры "литовского" направления раввины Хаим Каневски и Гершон Эдельштейн опубликовали постановление, в котором призвали молиться исключительно на открытом пространстве. "Все ответственные за деятельность синагог должны организовать молитвы во дворе и в других местах на открытом пространстве", – говорится в постановлении раввинов. Они также заявили,что в дни праздника Суккот запрещено посещать других людей и организовывать совместные трапезы. Лидеры ультраортодоксов также напомнили о необходимости ношения масок.

Ранее аналогичные постановления опубликовал Совет мудрецов партии ШАС.





