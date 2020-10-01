Строгий карантин в Израиле продлен до 14 октября, введен новый вид штрафа

Вечером в среду, 30 сентября, в ходе телефонного голосования члены кабинета по борьбе с коронавирусом проголосовали за продление режима карантина до 14 октября (на три дня дольше, чем планировалось ранее).

Против этого решения голосовали только три министра от блока "Кахоль Лаван": министр туризма Асаф Замир, министр науки Изхар Шай и министр социального равноправия Орит Фаркаш-Коэн.

Ранее на заседании кабинета обсуждалась возможность ужесточения режима карантина, в частности, сокращения до 200 метров расстояния, на которое можно удаляться от дома. Это предложение продвигал глава правительства Биньямин Нетаниягу.

Кроме того, обсуждалось предложение координатора национальной программы "Маген Исраэль" Рони Гамзу о существенном увеличении размеров штрафов за нарушение инструкций минздрава и правительства.

Принятие решений по этим вопросам было отложено. Следующее заседание назначено на ближайшее воскресенье, 4 октября.

Вместе с тем в список ограничений внесен еще один пункт: запрет на посещение сукки, принадлежащей другой семье. За нарушение этого запрета предусмотрен штраф в размере 500 шекелей.

С 1 октября и до окончания режима карантина вступают в силу жесткие ограничения по демонстрациям: протестные акции теперь можно проводить группами не более чем по 20 человек на расстоянии до километра от дома каждого из участников. 30 сентября Движение за чистоту власти подало иск в БАГАЦ против этого ограничения.

СМИ пишут о том, что, возможно, Нетаниягу вскоре предложит назначить на пост координатора действий правительства по борьбе с коронавирусом бывшего генерального директора министерства здравоохранения Моше Бар Симан Това. В настоящее время этот пост занимает профессор Рони Гамзу, многие предложения которого были проигнорированы правительством или приняты с большой задержкой.

Ранее группа исследователей из Еврейского университета и больницы "Адаса" представили кабинету по борьбе с коронавирусом обновленные данные по уровню заболеваемости и ожидаемой смертности в зависимости от различных сценариев выхода из карантина. В основу отчета легли данные, собранные ими после Рош а-Шана. В своем отчете исследователи указывают на увеличение уровня смертности среди пациентов, госпитализированных в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, в последние две недели. Они высказывают предположение, что увеличение уровня смертности являться результатом снижения эффективности системы здравоохранения в связи с высокой нагрузкой на больницы и усталостью персонала. Высказываются также версии, что пациенты попадают в больницу слишком поздно, либо же в больницах недостаточно ресурсов для их спасения. Исследователи также обратили внимание на то, что в сентябре сократилось количество дней, которые пациент находился в больнице с момента госпитализации до своей смерти. На графике "Возможный индикатор снижения эффективности системы здравоохранения" исследователи показали, что в летальных случаях количество дней госпитализации в последний месяц снизилось с 15 до 11 дней. На основании данных о заболеваемости исследователи указывают, что с начала карантина не произошло существенного снижения случаев заражения. По мнению исследователей, "неэффективность карантина" может быть связана с наличием инфекции в семье, что требует продления режима карантина. Исследователи указывают, что выход из карантина будет зависеть не только от снижения выявляемых случаев заражения, но и от количества тяжелых больных, а также способностью системы выявить и прервать цепочку заражения. Без этого, по их мнению, невозможно, вернуться к обычной жизни. Исследователи полагают, что в течение нескольких недель удастся добиться снижения индекс репродукции коронавируса до 0,9 (R). При достижении этого уровня удастся стабилизировать ситуацию в течение трех недель. На этом уровне можно будет рассмотреть возможность возобновления работы детских садов и начальных школ с разделением детей и педагогов на "капсулы" в "зеленых" городах, а также перейти к постепенному возвращению к работе предприятий.