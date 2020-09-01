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NEWSru.co.il :: В Израиле1 сентября 2020 г., 17:25

За 19 ночей ЦАХАЛ атаковал более 100 объектов ХАМАСа в секторе Газы

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За 19 ночей ЦАХАЛ атаковал более 100 объектов ХАМАСа в секторе Газы

После достижения договоренности о прекращении огня между Израилем и ХАМАС пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала список целей, которые были атакованы на территории сектора Газы в ответ на ракетные обстрелы и "огненный террор".

"В последний месяц в ответ на ракетные обстрелы, беспорядки в районе разделительного заграждения на границе, запуск "огненных шаров" из сектора Газы, Армия обороны Израиля в течение 19 ночей атаковала около 100 объектов террористической организации ХАМАС. В результате этих атак был нанесен существенный ущерб инфраструктуре террористической организации, - говорится в заявлении пресс-службы.

С 12 по 30 августа удары были нанесены по следующим объектам террора в секторе Газы:


- 35 складам оружия и мастерским по производству вооружения;

- 30 подземным мастерским и туннелям;

- Военным комплексам;

- Объектам системы ПВО ХАМАСа;

- Объектам морского подразделения ХАМАСа;

- Целями атаки стали более 20 наблюдательных вышек террористической организации.

Пресс-служба ЦАХАЛа заявляет, что армия Израиля находится в боевой готовности, чтобы защитить жителей приграничных районов и юга страны.

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