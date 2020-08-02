Правительство утвердило план Галанта по возобновлению занятий в школах, минпрос получит еще 4,2 миллиарда шекелей

В воскресенье, 2 августа, на заседании правительства была утверждена программа министра просвещения Йова Галанта по возобновлению занятий в школах и детских садах после летних каникул.

В частности, правительство утвердило бюджет на реализацию программы в размере 4,2 миллиардов шекелей.

Также выделены дополнительные средства на образование детей с особыми потребностями, на покупку компьютеров для школьников и средств защиты и дезинфекции для преподавательского состава.

В частности, программа подразумевает сочетание школьных занятий, удаленного обучения, сокращения числа учеников в классах.