Правительство утвердило план Галанта по возобновлению занятий в школах, минпрос получит еще 4,2 миллиарда шекелей
В воскресенье, 2 августа, на заседании правительства была утверждена программа министра просвещения Йова Галанта по возобновлению занятий в школах и детских садах после летних каникул.
В частности, правительство утвердило бюджет на реализацию программы в размере 4,2 миллиардов шекелей.
Также выделены дополнительные средства на образование детей с особыми потребностями, на покупку компьютеров для школьников и средств защиты и дезинфекции для преподавательского состава.
В частности, программа подразумевает сочетание школьных занятий, удаленного обучения, сокращения числа учеников в классах.
Все детали программы Галанта, разработанной совместно с министром здравоохранения Юлием Эдельштейном и министром финансов Исраэлем Кацом, пока не публикуются, однако из того, что опубликовано на сайте минпроса, следует, что детские сады и первый и вторые классы будут работать по обычному расписанию. Ученики третьих и четвертых классов будут поделены на группы, не превышающие 18 человек. Ученики пятых и шестых классов будут не менее двух дней в неделю учиться в школах (также в группах не более 18 человек), а в остальное время – удаленно. С седьмого и по 12 классы основная часть обучения будет проходить удаленно, но два дня в неделю ученики будут присутствовать на занятиях в маленьких группах.
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 июля 2020
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