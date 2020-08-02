Иерусалим:
20 - 32°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
29 - 39°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле2 августа 2020 г., 14:57

Правительство утвердило план Галанта по возобновлению занятий в школах, минпрос получит еще 4,2 миллиарда шекелей

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Правительство утвердило план Галанта по возобновлению занятий в школах, минпрос получит еще 4,2 миллиарда шекелей

В воскресенье, 2 августа, на заседании правительства была утверждена программа министра просвещения Йова Галанта по возобновлению занятий в школах и детских садах после летних каникул.

В частности, правительство утвердило бюджет на реализацию программы в размере 4,2 миллиардов шекелей.

Также выделены дополнительные средства на образование детей с особыми потребностями, на покупку компьютеров для школьников и средств защиты и дезинфекции для преподавательского состава.

В частности, программа подразумевает сочетание школьных занятий, удаленного обучения, сокращения числа учеников в классах.


Все детали программы Галанта, разработанной совместно с министром здравоохранения Юлием Эдельштейном и министром финансов Исраэлем Кацом, пока не публикуются, однако из того, что опубликовано на сайте минпроса, следует, что детские сады и первый и вторые классы будут работать по обычному расписанию. Ученики третьих и четвертых классов будут поделены на группы, не превышающие 18 человек. Ученики пятых и шестых классов будут не менее двух дней в неделю учиться в школах (также в группах не более 18 человек), а в остальное время – удаленно. С седьмого и по 12 классы основная часть обучения будет проходить удаленно, но два дня в неделю ученики будут присутствовать на занятиях в маленьких группах.

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 июля 2020
Министр просвещения Йоав Галант: "Учебный год начнется 1 сентября. Точка"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:27 В больнице Нагарии родственница умершего пациента набросилась с кулаками на медиков
15:52 Правительство утвердило назначения шести новых глав диппредставительств
15:42 В подразделение ЦАХАЛа по борьбе с коронавирусом призовут 3000 резервистов
15:40 Лиора Шварц и адвокат Эли Гервиц: откровенный разговор, обо всем
15:23 Внимание, розыск: пропала 15-летняя Марина Асаилов из Кирьят-Гата
15:00 Яира Нетаниягу обязали стереть запись с адресами активистов акций протеста
14:57 Правительство утвердило план Галанта по возобновлению занятий в школах, минпрос получит еще 4,2 миллиарда шекелей
14:54 Штаб по борьбе с киберпреступностью отказался комментировать "абсурдное" заявление о взломе иранскими хакерами системы ж/д сообщения в Израиле
14:03 Ультраортодоксы не поддержат законопроект о преодолении вето БАГАЦа. "Мы отвечаем за целостность коалиции"
13:57 Суд: "Новости 13" и Сефи Овадия должны заплатить Мири Регев 100 тысяч шекелей
...