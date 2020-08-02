Израильская сборная победила на международной онлайн-олимпиаде по математике для студентов вузов

Израильские студенты одержали победу на международной онлайн-олимпиаде по математике для студентов вузов, проходившей 25-30 июля, и организованной Университетским колледжем Лондона.

Израильтяне (5 студентов Тель-Авивского университета и один представитель университета Бар-Илана) под руководством Дана Кармона завоевали 4 больших золотых медали и две золотых медали, в командном зачете на 0,33 балла опередив занявших второе место студентов российского СПБГУ.

На третьем месте – еще один российский вуз, МФТИ. Четвертое место – у Будапештского университета, на пятом месте – сборная команда студентов-одиночек.

В личном зачете победил Станислав Крымский из СПБГУ с 73 баллами. На втором месте – израильтянин Шево Регавим. 3-5 места поделили Михаил Иванов (СПБГУ), Ноам Та Шма (Тель-Авивский университет) и Эдвард Ван (Массачусетский технологический институт). 6-7 места – у Олександры Казачок (Киевский университет имени Шевченко) и Охада Маора (университет Бар-Илан), на восьмом месте – Никита Карагодин (СПБГУ), на девятом – Рои Синай (Тель-Авивский университет), замыкает первую десятку Вьет Хуан Тран (Вьетнамский национальный университет в Ханое).

Лучшим тренером был признан Федор Петров (СПБГУ), на втором месте – Якуб Ян Быжевский (Ягеллонский университет Кракова), на третьем – израильтянин Дан Кармон.