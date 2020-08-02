Бюджет и преодоление вето БАГАЦа: коалиционный кризис обостряется

В политической системе растет напряженность на фоне разногласий между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" по вопросу о проекте государственного бюджета.

Министр финансов Исраэль Кац заявил, что намерен представить на рассмотрение правительства одногодичный бюджет. В "Кахоль Лаван" отказываются обсуждать возможность такого проекта. "Разговоры об одногодичном бюджете – это блеф. Речь идет о бюджете, который будет касаться лишь нескольких месяцев. Такой бюджет – это плевок в лицо почти миллиону безработных и грубейшее нарушение соглашений, подписанных с "Кахоль Лаван" лишь несколько месяцев назад", – заявляют в окружении Бени Ганца.

В свою очередь, приближенные премьер-министра Биньямина Нетаниягу заявили, что он не намерен идти на компромисс в этом вопросе.

Напомним, что, согласно действующему законодательству, бюджет должен быть утвержден не позднее 25 августа. Если этого не произойдет, в стране будут объявлены досрочные выборы.

На этом фоне коалиции грозит новый кризис. Депутат Кнессета Айелет Шакед ("Ямина") намерена вынести на рассмотрение Кнессета законопроект о преодолении вето БАГАЦа (פסקת התגברות). Этот законопроект позволяет Кнессету определенным большинством вторично утверждать законопроект, ранее отменный БАГАЦем. "На этой неделе депутаты от правого блока получат редкую возможность перестать плакаться, получат редкую возможность остановить судебное пиратство. В ближайшую среду будет вынесен на голосование законопроект, закрепляющий возможность преодоления вето БАГАЦа и упорядочивающий полномочия различных звеньев власти. Придут ли правые голосовать или продолжать ныть?", – написала Шакед в своем микроблоге в сети Twitter.

Глава коалиции Мики Зоар заявил накануне "С Божьей помощью, мы поддержим этот законопроект. Мы не должны идти против своих избирателей, которые считают этот закон правильным", – сказал Зоар.

В минувшие выходные появилась информация, согласно которой премьер-министр Биньямин Нетаниягу взвешивает возможность создания узкого правительства при участии блока "Ямина", а также депутатов Йоаза Хенделя и Цви Хаузера от "Дерех Эрец" и Орли Леви-Абукасис от "Гешер". Такая конструкция дает Нетаниягу 61 мандат. Помимо этого, глава правительства намерен вести переговоры с депутатами от "Кахоль Лаван", шансы которых на переизбрание в случае досрочных выборов крайне невысоки. Речь идет о депутатах, входящих во вторую десятку списка. В окружении депутата Хаузера уже заявляют, что он не поддержит инициативу по развалу правительства национального единства и созданию узкой коалиции.



