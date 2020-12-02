О борьбе с коронавирусом и перспективе новых выборов. Интервью с Авигдором Либерманом

Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман ответил на вопросы политического обозревателя NEWSru.co.il Габи Вольфсона.

В ходе интервью обсуждалось: проголосует ли НДИ за роспуск Кнессета и отношение к перспективе новых выборов; что было сделано неправильно в ходе борьбы с эпидемией коронавируса и что изменится с получением вакцины; Либерман говорит о снижении качественных показателей Израиля за десять лет правления Нетаниягу и о том, какие обещания не выполнил глава правительства.

Интервью было записано в студии "TK Productions".





