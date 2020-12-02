В среду, 2 декабря, депутаты утвердили в предварительном чтении законопроект о роспуске Кнессета 23-го созыва. 61 депутат поддержал законопроект. 54 депутата проголосовали против.

Депутаты и министры от "Кахоль Лаван", в том числе глава блока, министр обороны Бени Ганц, проголосовали за законопроект. Отсутствовала лишь министр по делам алии и интеграции Пнина Тамано-Шата (она сопровождает новых репатриантов из общины фалашмура, прибывающих из Эфиопии).

Четверо депутатов от партии РААМ, входящей в Объединенный арабский список, отсутствовали в зале заседаний в момент голосования, остальные голосовали за роспуск Кнессета. В руководстве Объединенного списка назвали решение фракции РААМ предательством интересов избирателей.

Против роспуска Кнессета голосовали все депутаты и министры от "Ликуда", ШАС, "Яадут а-Тора", а также Орли Леви-Абукасис ("Гешер") и Рафи Перец ("Байт Иегуди").

Глава парламентской оппозиции Яир Лапид заявил в ходе заседания: "Нынешнее предложение – это не еще один трюк, чтобы прокричать "Только не Биби". Есть слишком много людей, которые из-за вас утратили работу, пришли в отчаяние, утратили доверие".

Оппозиция явилась в здание Кнессета в полном составе. Депутат Орли Фруман ("Еш Атид" - ТЭЛЕМ), перенесшая операции на обе ноги, приехала на инвалидной коляске. Все они голосовали за роспуск Кнессета.

После утверждения законопроекта в предварительном чтении он передан на рассмотрение в комиссию Кнессета по законодательству, которую возглавляет депутат Яаков Ашер ("Яадут а-Тора").

За кулисами продолжаются переговоры о создании альтернативного правительства в действующем Кнессете. Об этом заявил в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" министр науки и космоса Изхар Шай.

По его словам, предпринимаются попытки сформировать альтернативную коалицию в нынешнем Кнессете без необходимости идти на выборы. "Мы беседуем с представителями различных фракций, однако пока безрезультатно", - заявил Изхар Шай. Для создания альтернативного правительства в Кнессете необходимо, чтобы 61 депутат поддержал единую кандидатуру на пост премьер-министра. Ранее обсуждалось выдвижение Моше Яалона на должность временного премьер-министра. Это предложение предусматривало создание правительства на короткий срок при том, что Яалон не будет баллотироваться во главе общего блока на выборах, которые вскоре после этого будут объявлены. Против этого предложения выступила фракция "Ямина".

Ранее стало известно, что "Кахоль Лаван" отозвал один из законопроектов, представленных блоком накануне. Речь идет о проекте Основного закона о всеобщем равноправии. "Мы пришли к выводу, что нет большинства для утверждения этого законопроекта. Мы представим его на голосование на следующей неделе", – заявляют в "Кахоль Лаван".