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NEWSru.co.il :: В Израиле2 июня 2020 г., 17:33

Концерн "Авиационная промышленность" сообщил об успешном испытании комплекса LORA. ВИДЕО

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Концерн "Авиационная промышленность" сообщил об успешном испытании комплекса LORA

Во вторник, 2 июня, государственный оборонный концерн "Авиационная промышленность" (ТАА, IAI) сообщил об успешном завершении испытаний модернизированного оперативно-тактического ракетного комплекса с одноступенчатой твердотопливной баллистической ракетой (LORA).

В ходе испытаний с находящейся в море платформы были запущены две ракеты в сторону целей, одна из которых была размещена на расстоянии 90 км, другая – 400 км. Запуск ракет осуществлялся из оперативного центра, включающего в себя передвижной пункт и пункт управления.

Израильские СМИ передают, что обе ракеты поразили цели.


Ракетный комплекс LORA может использоваться как в наземном, так и морском вариантах базирования, для поражения элементов инфраструктуры (узлы связи, электростанции и др.) и батарей ПВО в глубине территории противника.

Специалисты концерна "Авиационная промышленность" отмечают, что в ходе испытаний были проверены маневренность комплекса, точность поражения целей и мощность удара, а также были протестированы последние изменения, внесенные в систему инженерами компании.

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