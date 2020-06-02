Концерн "Авиационная промышленность" сообщил об успешном испытании комплекса LORA. ВИДЕО

Во вторник, 2 июня, государственный оборонный концерн "Авиационная промышленность" (ТАА, IAI) сообщил об успешном завершении испытаний модернизированного оперативно-тактического ракетного комплекса с одноступенчатой твердотопливной баллистической ракетой (LORA).

В ходе испытаний с находящейся в море платформы были запущены две ракеты в сторону целей, одна из которых была размещена на расстоянии 90 км, другая – 400 км. Запуск ракет осуществлялся из оперативного центра, включающего в себя передвижной пункт и пункт управления.

Израильские СМИ передают, что обе ракеты поразили цели.

Ракетный комплекс LORA может использоваться как в наземном, так и морском вариантах базирования, для поражения элементов инфраструктуры (узлы связи, электростанции и др.) и батарей ПВО в глубине территории противника.

Специалисты концерна "Авиационная промышленность" отмечают, что в ходе испытаний были проверены маневренность комплекса, точность поражения целей и мощность удара, а также были протестированы последние изменения, внесенные в систему инженерами компании.