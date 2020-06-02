Около побережья Израиля начался "сезон медуз"

В течение последней недели заметно возросла концентрация медуз на израильском побережье Средиземного моря. При купании следует соблюдать осторожность. Лучше плавать с маской и трубкой, чтобы видеть происходящее в воде, или стараться держаться как можно ближе к берегу.

Если еще неделю назад около берега встречались только безобидные мнемиопсисы, то на этой неделе сообщения о встречах со "жгущими" медузами поступали с пляжей Ашдода, Бат-Яма, Тель-Авива, Нетании, Хадеры, Хайфы, Нагарии и др.

Отметим, что в этом году "сезон медуз" начался почти на месяц раньше, чем в прошлом году (когда он начался необычно поздно). После снятия общего карантина отдыхающие недолго могли наслаждаться морем, "чистым" от медуз. Напомним, что пляжный сезон в этом году начался только 20 мая.

Следить за сообщениями об обнаружении медуз около израильского побережья Средиземного моря можно по интерактивной карте на сайте Meduzot.co.il.

Около израильского побережья Средиземного моря летом обычно наблюдаются скопления двух типов опасных медуз: Пелагия-ночесветка (Pelagia noctiluca) и Ропилема-номадика (Rhopilema nomadica). Соприкосновение с этими медузами может вызывать "ожоги". "Пелагии" обычно бледно-лилового цвета, в крапинку, "ропилемы" – белые или голубоватые. Размер этих медуз от 5 до 30 см в диаметре. "Роднит" этих медуз то, что они светятся в темноте. Менее опасной считается ушастая аурелия (Aurelia aurita), но и она может вызывать "ожоги". Можно также встретить маленьких мнемиопсисов – это не медуза, а гребневик, для человека они не опасны (как и медузы-ропилемы, мнемиопсисы светятся в темноте).

Меры предосторожности

В восточном Средиземноморье встречаются опасные медузы нескольких видов. Соприкосновение с щупальцами этих медуз вызывает ожог, у некоторых людей поражение стрекательными клетками медуз может привести и к аллергической реакции.

Если жалящие клетки попадут в глаза, человек может лишиться зрения. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности: не тереть глаза, если только что касались руками медузы (необходимо заранее предупреждать об этом детей), желательно не нырять без маски или специальных очков с открытыми глазами в местах скопления медуз.

При купании в период "нашествия медуз" кожа ощущает постоянное жжение от стрекательных клеток, находящихся в воде. Это неопасно, хотя на теле могут появляться покраснения, как от ожога крапивой. Зачастую в районах публичных пляжей, где люди вытаскивают медуз из воды, жжение сильнее, так как медузы особенно активны в моменты опасности.

Если медуза уже вытащена на берег, то трогать ее "шапку" безопасно, но к щупальцам лучше не прикасаться.

В случае ожога рекомендуется использовать обычный уксус, яблочный уксус или натуральный лимонный сок, нейтрализующие яд. Эти средства обычно есть у спасателей на пляже, но, чтобы приготовиться заранее, постарайтесь иметь в аптечке влажные салфетки с уксусом, они продаются в аптеках.

Не следует промывать ожог ядом медузы пресной водой – это приводит к тому, что ядовитые клетки лопаются, и яд попадает на другие участки тела. Не стоит также посыпать поврежденную кожу песком.

Уже дома на чистую кожу можно нанести гель для успокоения кожи. Рана от ожога должна подсохнуть и затянуться в течение двух дней. Если в нее попала инфекция и не помогли никакие средства для успокоения кожи, проконсультируйтесь с врачом.