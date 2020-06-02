Израильский суверенитет в Иудее и Самарии: армия готовится, Нетаниягу взвешивает перенос даты

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу побеседовал со специальным советником президента США Джаредом Кушнером. В ходе беседы обсуждались перспективы реализации "сделки века", в частности вопрос об ожидающемся распространении израильского суверенитета на Иорданскую долину и дополнительные районы Иудеи и Самарии. В беседе принимали участие посол США в Израиле Дэвид Фридман и советник президента США по вопросам Ближнего Востока Ави Беркович.

Детали беседы не разглашаются, однако высокопоставленный представитель администрации США заявил, что разговор был "деловым и сердечным", были подняты "секретные стратегические вопросы".

Газета "Исраэль а-Йом" пишет, что возможен перенос даты начала процесса распространения суверенитета. Глава правительства Биньямин Нетаниягу неоднократно заявлял, что конкретные шаги по аннексии начнутся 1 июля. Однако из-за беспорядков в США и резкой критики, которой план Трампа подвергается в правых кругах в Израиле, его реализация может быть отложена. Ранее об этом же заявлял министр по делам высшего образования и водных ресурсов Зеэв Элькин в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

Одновременно министр обороны и сменный премьер-министр Бени Ганц отдал распоряжение начальнику генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанту Авиву Кохави "ускорить шаги по подготовке армии к дипломатическим шагам в отношениях с палестинцами". Министр обороны намерен назначить специального координатора по подготовке сил безопасности к этапу распространения суверенитета.

Министр иностранных дел Габи Ашкенази встречался накануне со специальным представителем ООН на Ближнем Востоке Николаем Младеновым. Ашкенази является сторонником плана Трампа при условии, что Израиль выполняет все его условия. Младенов категорически возражает против аннексии районов Иудеи и Самарии.

На правом фланге продолжают критиковать план Трампа. Глава блока "Ямина" Нафтали Беннет заявил: "Распространение израильского суверенитета на районы Эрец Исраэль – это событие исторического масштаба. Но создание террористического Палестинского государства в сердце нашей страны – это катастрофа, грозящая гибелью. После того, как план и карты будут окончательно сформированы, мы примем решение о дальнейших политических шагах".

Глава Совета поселений Давид Эльхаяни, занимающий должность главы регионального совета Аравот а-Ярден, заявил: "Как глава совета, которому есть что терять, я говорю четко и ясно: "Спасибо, нет". Нет палестинскому государству, но да суверенитету".

2 июня премьер-министр Биньямин Нетаниягу и спикер Кнессета Ярив Левин провели встречу с руководством совета поселений Иудеи и Самарии. В ходе этой встречи Нетаниягу заявил: "У нас есть историческая возможность установить суверенитет на территории Иудеи и Самарии". Премьер-министр подтвердил своё обязательство о ведении переговоров на основе плана Трампа и сообщил, что переговоры с американцами продолжаются, отмечает пресс-служба главы правительства. "Было решено продолжить диалог. Премьер-министр и спикер Кнессета призвали руководителей совета поселений поддержать этот исторический шаг", – говорится в официальном сообщении.