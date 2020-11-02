Давид Битан: отменять "дарконы" нарушителей, если это не Абрамович

В понедельник, 2 ноября, комиссия Кнессета по алие и абсорбции посвятила свое заседание обсуждению вопросов, поднятых в ходе передачи "Источник" ("А-Макор") журналиста Равива Друкера под названием "Гражданство или беззаконие".

Передача, которая вышла неделю назад, была посвящена "закону о быстрых дарконах" и рассказывала о русскоязычных репатриантах последней волны. Эта передача вызвала бурную полемику в социальных сетях и прессе. Многие комментаторы, представители алии из стран бывшего СССР, дали ей резко негативную оценку. Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Алекс Кушнир обратился к руководителю компании "Решет 13" Ави Бен-Талю с требованием публичных извинений за оскорбления в адрес русскоязычных репатриантов, которые, по мнению Кушнира, были озвучены в передаче.

Надо отметить, что депутаты Алекс Кушнир и Одед Форер (инициатор "закона о быстрых дарконах") несколько раз в ходе заседания поднимали вопрос о том, что в передаче и в выступлении Друкера на заседании комиссии были затронуты разные и не касающиеся друг друга вопросы – о репатриации в Израиль ради "быстрых дарконов", о репатриации для прохождения лечения и о том, какой ущерб репатриация без цели проживания стране может нанесли или наносит государству Израиль.

Вызванные на комиссию представители министерства алии и интеграции и Управления регистрации населения подтвердили данные, представленные в передаче Равивом Друкером. По официальным данным, 44% репатриантов из стран бывшего СССР, репатриировавшихся в Израиль в последние годы, покидают страну в течение первого же месяца после репатриации (за последние три года 2713 репатриантов из стран бывшего СССР покинули Израиль в течение месяца после прибытия). В 2019 году таких было почти 50%.

На заседание отказались явиться представители ШАБАКа и подтвердить или опровергнуть заявления Друкера о том, что последствия "закона о быстрых дарконах" наносят ущерб государству Израиль.

В ходе заседания комиссии Равив Друкер призвал к роспуску "Натива", аргументировав это тем, что эта организация, необходимая во время существования "железного занавеса", может уже передать свои полномочия консулам МИДа. Напомним, в передаче Друкера утверждается, что с тех пор, как в "Нативе" сменилось руководство на людей, приближенных к партии НДИ, организация стала гораздо менее тщательно проверять людей, подавших заявления на репатриацию. В частности, "Натив", как утверждает Друкер, перестал проверять намерение репатриантов остаться жить в Израиле.

Представитель "Натива" в ходе заседания комиссии опроверг обвинения Друкера и заявил, что консулы "Натива", в соответствии с согласованной с Управлением регистрации населения инструкцией, задают на собеседованиях вопросы, призванные проверить намерения репатриантов. Если же у консула "Натива" появляется убеждение, что кандидат не намерен остаться жить в Израиле, ему отказывают в визе.

Председателя комиссии по алие и абсорбции Давида Битана наиболее сильно заинтересовала финансовая сторона дела. Представитель министерства алии и интеграции объяснила, что помимо первой суммы, получаемой каждым репатриантом в аэропорту имени Бен-Гуриона (2500 шекелей на пару, 1250 на одиночку), сама корзина абсорбции (4825 шекелей) не переводится на счет тем, кто покинул страну, не прожив и месяца в Израиле. В общей сложности, за последние три года на репатриантов, вскоре покинувших Израиль, было потрачено около 39 миллионов шекелей (из них 9 миллионов шекелей было потрачено в 2019 году только на "подарки" таким репатриантам в аэропорту).

Закрывая заседание комиссии, Давид Битан заявил, что так и не понял, какой именно вред "закон о быстрых дарконах" приносит государству Израиль, однако поручил проверить возможность отмены даркона для людей, получивших израильское гражданство незаконным образом (в частности, для тех, кто солгал на собеседовании с консулом "Натива").

"Если человек нарушил закон, его иностранный паспорт нужно отменить. Конечно, должны быть исключения. Если Абрамович (бизнесмен Роман Абрамович – прим.ред.), у которого проблемы в России и в Лондоне, приехал в Израиль только за дарконом, но инвестирует в страну большие деньги, ему даркон отменять не нужно", – резюмировал Битан.