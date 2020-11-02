Кабинет министров утвердил повышение штрафов, несмотря на протесты Дери
В понедельник, 2 ноября, кабинет министров по борьбе с коронавирусом утвердил уже одобренное правительством предложение министерства здравоохранения по повышению штрафов за нарушение ограничений в связи с эпидемией коронавируса.
Министр внутренних дел Арье Дери голосовал против повышения штрафов.
Инициатива будет передана на рассмотрение в законодательную комиссию Кнессета.
Напомним, штраф за незаконное открытие бизнеса, что на сегодняшний день составляет 5 тысяч шекелей, предложено повысить до 10 тысяч шекелей.
За незаконное проведение фестивалей, церемоний, конференций или культурных мероприятий штраф будет повышен с 5 тысяч шекелей до 20 тысяч шекелей.
Штраф за незаконное открытие учебных заведений будет также повышен с 5 тысяч шекелей до 20 тысяч шекелей.
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