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NEWSru.co.il :: В Израиле2 ноября 2020 г., 14:56

Кабинет министров утвердил повышение штрафов, несмотря на протесты Дери

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Полицейско-армейский патруль проверяет соблюдение ограничений

В понедельник, 2 ноября, кабинет министров по борьбе с коронавирусом утвердил уже одобренное правительством предложение министерства здравоохранения по повышению штрафов за нарушение ограничений в связи с эпидемией коронавируса.

Министр внутренних дел Арье Дери голосовал против повышения штрафов.

Инициатива будет передана на рассмотрение в законодательную комиссию Кнессета.

Напомним, штраф за незаконное открытие бизнеса, что на сегодняшний день составляет 5 тысяч шекелей, предложено повысить до 10 тысяч шекелей.


За незаконное проведение фестивалей, церемоний, конференций или культурных мероприятий штраф будет повышен с 5 тысяч шекелей до 20 тысяч шекелей.

Штраф за незаконное открытие учебных заведений будет также повышен с 5 тысяч шекелей до 20 тысяч шекелей.

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