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NEWSru.co.il :: В Израиле2 ноября 2020 г., 17:22

Отложено голосование в Кнессете по закону о повышении "карантинных" штрафов

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Отложено голосование в Кнессете по закону о повышении "карантинных" штрафов

Под давлением религиозных партий законодательная комиссия Кнессета отложила голосование по поправке о повышении размеров штрафов за нарушение "карантинных" ограничений, в связи с этим не состоится запланированное на 2 ноября голосование в Кнессете.

Согласно законопроекту, утвержденному ранее кабинетом по борьбе с коронавирусом, штраф за открытие предприятия или магазина вопреки действующим ограничениям будет повышен с 5 тысяч шекелей до 10 тысяч шекелей. Штраф за открытие учебного заведения или проведение массового мероприятия будет повышен до 20 тысяч шекелей.

На заседании кабинета по борьбе с коронавирусом против этого решения голосовал министр внутренних дел Арье Дери, который заявил, что правительство совершает "грубую ошибку".


Сайт Walla News написал, что решение о повышении штрафа также не поддерживает глава законодательной комиссии Кнессета Яков Ашер. Он заявил, что министерство здравоохранения оторвано от реальности, и это решение не поможет борьбе с эпидемией.

Парламентская фракция "Яадут а-Тора" приняла решение голосовать против законопроекта, если он будет выдвинут на голосование в Кнессете. Такая возможность взвешивается также фракцией ШАС.

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