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NEWSru.co.il :: В Израиле2 ноября 2020 г., 07:05

Разрушен дом убийцы раввина: возможно, террорист мстил жене

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В ночь на понедельник, 2 ноября, военнослужащие ЦАХАЛа разрушили дом террориста Халиля Дуиката в деревне Руджаиб (юго-восточнее Шхема). Дуикат совершил теракт, в ходе которого был убит раввин Шай Охайон. Дом был разрушен после того, как БАГАЦ отклонил апелляцию адвокатов семьи Дуикат.

26 октября окружной психиатр постановил, что 46-летний Халиль Дуикат, обвиненный в убийстве в Петах-Тикве 39-летнего раввина Шая Охайона, может предстать перед судом и нести ответственность за свои действия. Дуикату грозит пожизненное заключение. Таким образом было отвергнуто заявление адвокатов обвиняемого о том, что Дуикат не может отвечать на свои действия по причине психических проблем со здоровьем.

Напомним, что 7 сентября Халилю Дуикату были предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве раввина Шая Охайона при отягчающих обстоятельствах и незаконном владении ножом с целью совершения террористического акта. В тексте обвинительного заключения отмечалось, что обвиняемый в ходе допросов заявил, что планировал убить израильтянина (мирного гражданина или солдата) "ради Палестины, палестинского народа, мечети Аль-Акса и Аллаха". Особо подчеркивалось, что Дуикат на допросах не выражал никакого сочувствия близким убитого им человека и не раскаивался в содеянном.

26 августа 2020 года, около 13:20, на перекрестке Сгула в Петах-Тикве Халиль Дуикат, вооруженный ножом, смертельно ранил раввина Шая Охайона. После этого Дуикат продолжал спокойно идти дальше и мог убить еще кого-нибудь, если бы не был остановлен одним из граждан. Вскоре полиция задержала Дуиката.


Шай Охайон, отец четырех детей, был доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Вскоре из больницы сообщили, что раненый умер.

Халиль Дуикат ранее не был судим и не был замечен в принадлежности к каким-либо террористическим организациям. При этом он является отцом шестерых детей. У него было разрешение на работу в Израиле. По словам брата убийцы, Халиль в течение четырех лет страдал от психических проблем и получал медицинскую помощь в одной из больниц автономии. На этом фоне у него возникли проблемы в семье. Он поссорился с женой и родителями. Незадолго до убийства раввина Халиль начал работать на стройке в Израиле, и дома на тот момент его не видели больше недели. Возможно, террорист, убивая израильтянина, хотел отомстить своей жене, рассчитывая на то, что после теракта ее дом будет разрушен.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 октября 2020
Убийца раввина Шая Охайона признан вменяемым, ему грозит пожизненное заключение

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