Мандельблит не стал предъявлять обвинения "Безеку", Walla и "Едиот Ахронот" по делам 2000 и 4000

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит решил не привлекать компании "Безек", Walla и "Едиот Ахронот" к уголовной ответственности в рамках дел 2000 и 4000, фигурантами которых являются их бывшие и нынешние владельцы.

Еще в 2019 году, после предъявления обвинений Арнону Мозесу ("Едиот Ахронот") и Шаулю Аловичу ("Безек", Walla), адвокат Мордехай Дворин подал запрос о распространении обвинений владельцам на принадлежащие им структуры, через которые, предположительно, осуществлялись преступления.

В январе 2020 года офис юридического советника правительства ответил, что данный вопрос находится на рассмотрении.

Как сообщает "Глобс", в итоге было принято решение не предъявлять обвинения компаниям, несмотря на острые противоречия по данному вопросу в руководстве экономического отдела прокуратуры. Согласно позиции Мандельблита, судебный процесс над персоналиями является первостепенным, и будет неправильно задерживать его из-за судебного преследования юридических лиц, не являющихся центральными фигурантами дела. В то же время, многие в прокуратуре считают, что данная позиция противоречит Закону о наказаниях и циркулярам государственного прокурора от 2019 года, согласно которым судебное преследование юридического лица (корпорации) призвано пресечь повторение паттернов правонарушения в будущем.

Напомним, что в рамках "дела 2000" Арнон Мозес обвиняется в попытке дачи взятки премьер-министру Биньямину Нетаниягу посредством положительного освещения деятельности последнего в газете "Едиот Ахронот" в обмен на закрытие газеты "Исраэль а-Йом".

В рамках "дела 4000" Шауль Алович обвиняется в даче взятки премьер-министру Биньямину Нетаниягу посредством положительного освещения деятельности последнего на портале Walla в обмен на получение льгот для компании "Безек".





