Солдат-неевреев будут хоронить рядом с их товарищами-евреями, но глубже

В понедельник, 2 ноября, телеканал "Кан-11" сообщил, что министерство обороны изменило правила захоронения погибших солдат, не являющихся евреями по Галахе.

Солдат-неевреев будут хоронить не на отдельном участке кладбища и не в двух метрах от их еврейских товарищей, а рядом с ними.

Корреспондент Моше Штайниц сообщил, что это стало возможно благодаря решению главного военного раввина, который постановил, что могила солдата-нееврея будет на 20 сантиметров глубже остальных могил, а в самой могиле вокруг тела будет построен дополнительный барьер. При этом могила будет находиться в одном ряду с другими павшими воинами.

До 2017 года военнослужащих-неевреев хоронили за пределами военного кладбища. В 2017 году правила были изменены: солдат-неевреев стали хоронить на кладбище, но между последним захороненным солдатом-евреем и новым захоронением должно было быть расстояние не менее двух метров.





