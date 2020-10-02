Ганц и Нисанкорен расторгают компромисс с Нетаниягу: "Тот, кто недоволен, может назначить дату выборов"

В пятницу, 2 октября, глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц заявил, что отдал распоряжение министру юстиции Ави Нисанкорену начать поиск кандидатуры на пост государственного прокурора Израиля. Одновременно Ганц заявил, что будет добиваться назначения генерального инспектора полиции и заместителя юридического советника правительства.

Напомним, все эти должности являются вакантными.

"Для того, чтобы восстановить порядок и нормальное функционирование властных структур, я отдал распоряжение министру юстиции Ави Нисанкорену начать срочный поиск кандидатуры на пост государственного прокурора. Одновременно я призываю немедленно назначить генерального инспектора полиции. Мы на войне. До тех пор, пока я в должности, я не потерплю хаоса и метаний. Те, кого что-либо не устраивает, могут назначить дату выборов", - говорится в заявлении Бени Ганца.

В ходе недавнего кризиса между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" вопрос назначения высокопоставленных фигур в правоохранительной системе был одним из ключевых. В рамках компромисса, предложенного депутатом Кнессета Цви Хаузером, было решено заморозить назначения до формирования совместной комиссии. Решение Ганца, по сути, расторгнуть компромисс Хаузера продиктовано острой критикой, звучащей в адрес "Кахоль Лаван" и ее лидера, связанной с поддержкой ограничения демонстраций.

Как сообщает портал Walla , в последние дни руководство "Кахоль Лаван" готовило ряд мер по ужесточению тактических шагов в отношении премьер-министра.

Напомним, что в соответствии с коалиционными соглашениями, в случае падения правительства должность премьер-министра переходит к Бени Ганцу на все время предвыборной кампании и формирования правительства. В случае выхода Ганца из коалиции правительство продолжает возглавлять Биньямин Нетаниягу.

Сообщение о намерении "Кахоль Лаван" продвигать новые назначения высокопоставленных фигур в правоохранительной системе было опубликовано вскоре после того, как стало известно о решении министра туризма Асафа Замира подать в отставку.

О причинах, побудивших его принять это решение, Асаф Замир написал на своей странице в сети Facebook. Он подверг жесткой критике действия премьер-министра Биньямина Нетаниягу в период, прошедший с момента третьих выборов. "Последней каплей" для Замира стало введение ограничений на проведение демонстраций во время тотального карантина.

Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил, комментируя отставку Асафа Замира: "Речь идет о начале процесса развала этого оторванного от реальности правительства. Я уверен, что после Суккота будут еще министры, которые подадут в отставку".

Глава коалиции Мики Зоар прокомментировал отставку Замира, сказав: " Вместо того, чтобы подставить плечо и оказать помощь премьер-министру в борьбе со смертоносным вирусом, депутаты от "Кахоль Лаван" продолжают вредить работе правительства и дестабилизировать коалицию. Я советую представителям "Кахоль Лаван" либо взять себя в руки, начав сотрудничать с правительством, либо последовать примеру Асафа Замира.

Организация противников пребывания у власти Нетаниягу, "Черные флаги", приветствовала решение Асафа Замира и призвала других министров от "Кахоль Лаван" последовать его примеру.

Бени Ганц сообщил, что на посту министра туризма Асафа Замира заменит Орит Фаркаш Коэн. Михаэль Битон параллельно с должностью министра в министерстве обороны будет занимать должность министра социального равноправия, которую занимала Фаркаш Коэн.