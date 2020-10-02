Министр туризма Асаф Замир подал в отставку
В пятницу, 2 октября, министр туризма Асаф Замир подал в отставку, сообщает "Кан".
Как отмечают СМИ, это первый случай отставки министра от "Кахоль Лаван". О решении уйти с поста министра туризма Замир уже сообщил главе "Кахоль Лаван" Бени Ганцу.
О причинах, побудивших его принять это решение, Асаф Замир написал на своей странице в сети Facebook. Он подверг жесткой критике действия премьер-министра Биньямина Нетаниягу в период, прошедший с момента третьих выборов. "Последней каплей" для Замира стало введение ограничений на проведение демонстраций во время тотального карантина.
"В настоящее время у государства Израиль нет утвержденного бюджета на этот год, никто не работает над бюджетом на следующий. Детские сады закрыты, а ультраортодоксальные йешивы функционируют в обычном режиме. Никакие решения не принимаются, а граждане Израиля платят за это высокую цену каждый день. Даже в самое трудное время страной управляют политические интересы Нетаниягу", - написал Замир, подчеркнув, что премьер не в состоянии вывести страну из глубокого кризиса, в котором она находится.
Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил, комментируя отставку Асафа Замира: "Речь идет о начале процесса развала этого оторванного от реальности правительства. Я уверен, что после Суккота будут еще министры, которые подадут в отставку".
Глава коалиции Мики Зоар прокомментировал отставку Замира, сказав: " Вместо того, чтобы подставить плечо и оказать помощь премьер-министру в борьбе со смертоносным вирусом, депутаты от "Кахоль Лаван" продолжают вредить работе правительства и дестабилизировать коалицию. Я советую представителям "Кахоль Лаван" либо взять себя в руки, начав сотрудничать с правительством, либо последовать примеру Асафа Замира.
Организация противников пребывания у власти Нетаниягу, "Черные флаги", приветствовала решение Асафа Замира и призвала других министров от "Кахоль Лаван" последовать его примеру.
Бени Ганц сообщил, что на посту министра туризма Асафа Замира заменит Орит Фаркаш Коэн. Михаэль Битон параллельно с должностью министра в министерстве обороны будет занимать должность министра социального равноправия, которую занимала Фаркаш Коэн.
Также Бени Ганц заявил, что отдал распоряжение министру юстиции Ави Нисанкорену начать поиск кандидатуры на пост государственного прокурора Израиля. Одновременно Ганц заявил, что будет добиваться назначения генерального инспектора полиции и заместителя юридического советника правительства.
Напомним, все эти должности являются вакантными.
"Для того, чтобы восстановить порядок и нормальное функционирование властных структур, я отдал распоряжение министру юстиции Ави Нисанкорену начать срочный поиск кандидатуры на пост государственного прокурора. Одновременно я призываю немедленно назначить генерального инспектора полиции. Мы на войне. До тех пор, пока я в должности, я не потерплю хаоса и метаний. Те, кого что-либо не устраивает, могут назначить дату выборов", - говорится в заявлении Бени Ганца.
Сообщение о намерении "Кахоль Лаван" продвигать новые назначения высокопоставленных фигур в правоохранительной системе было опубликовано вскоре после того, как стало известно о решении министра туризма Асафа Замира подать в отставку.
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