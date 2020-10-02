В пятницу, 2 октября, министр туризма Асаф Замир подал в отставку, сообщает "Кан".

Как отмечают СМИ, это первый случай отставки министра от "Кахоль Лаван". О решении уйти с поста министра туризма Замир уже сообщил главе "Кахоль Лаван" Бени Ганцу.

О причинах, побудивших его принять это решение, Асаф Замир написал на своей странице в сети Facebook. Он подверг жесткой критике действия премьер-министра Биньямина Нетаниягу в период, прошедший с момента третьих выборов. "Последней каплей" для Замира стало введение ограничений на проведение демонстраций во время тотального карантина.

"В настоящее время у государства Израиль нет утвержденного бюджета на этот год, никто не работает над бюджетом на следующий. Детские сады закрыты, а ультраортодоксальные йешивы функционируют в обычном режиме. Никакие решения не принимаются, а граждане Израиля платят за это высокую цену каждый день. Даже в самое трудное время страной управляют политические интересы Нетаниягу", - написал Замир, подчеркнув, что премьер не в состоянии вывести страну из глубокого кризиса, в котором она находится.

Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил, комментируя отставку Асафа Замира: "Речь идет о начале процесса развала этого оторванного от реальности правительства. Я уверен, что после Суккота будут еще министры, которые подадут в отставку".

Глава коалиции Мики Зоар прокомментировал отставку Замира, сказав: " Вместо того, чтобы подставить плечо и оказать помощь премьер-министру в борьбе со смертоносным вирусом, депутаты от "Кахоль Лаван" продолжают вредить работе правительства и дестабилизировать коалицию. Я советую представителям "Кахоль Лаван" либо взять себя в руки, начав сотрудничать с правительством, либо последовать примеру Асафа Замира.

Организация противников пребывания у власти Нетаниягу, "Черные флаги", приветствовала решение Асафа Замира и призвала других министров от "Кахоль Лаван" последовать его примеру.

Бени Ганц сообщил, что на посту министра туризма Асафа Замира заменит Орит Фаркаш Коэн. Михаэль Битон параллельно с должностью министра в министерстве обороны будет занимать должность министра социального равноправия, которую занимала Фаркаш Коэн.

Напомним, все эти должности являются вакантными.

"Для того, чтобы восстановить порядок и нормальное функционирование властных структур, я отдал распоряжение министру юстиции Ави Нисанкорену начать срочный поиск кандидатуры на пост государственного прокурора. Одновременно я призываю немедленно назначить генерального инспектора полиции. Мы на войне. До тех пор, пока я в должности, я не потерплю хаоса и метаний. Те, кого что-либо не устраивает, могут назначить дату выборов", - говорится в заявлении Бени Ганца.

Сообщение о намерении "Кахоль Лаван" продвигать новые назначения высокопоставленных фигур в правоохранительной системе было опубликовано вскоре после того, как стало известно о решении министра туризма Асафа Замира подать в отставку.