Изнасилование в Эйлате: 11 фигурантам предъявлены обвинения

Около полудня в среду, 2 сентября, прокуратура предъявила обвинения 11 фигурантам дела о групповом изнасиловании в Эйлате 16-летней девушки.

Начальник отдела полиции по работе с русскоязычными СМИ майор Михаил Зингерман уточнил в беседе с редакцией NEWSru.co.il, что четверым фигурантам, двум совершеннолетним и двум несовершеннолетним, будут предъявлены обвинения в изнасиловании при отягощающих обстоятельствах. Остальным фигурантам будут предъявлены обвинения в непредотвращении преступления, пособничестве преступлению и помехах следствию.

Всего по этому делу, которое получило название "дело 216", поскольку изнасилование произошло в 216-м номере гостиницы, проходят 17 человек. Шестеро все еще находятся под следствием, и прокуратура позже примет решения о том, будут ли им предъявлены обвинения. Также под следствием все еще находится менеджер гостиницы "А-ям а-Адом" (Red Sea).

Напомним, накануне полиция опубликовала новые подробности расследования. По данным следственных органов, 10 августа 16-летняя пострадавшая приехала в Эйлат вместе с подругой. Девушки арендовали частную квартиру. В гостинице "А-ям а-Адом" остановились их друзья из мошавов, расположенных в Негеве.

Согласно материалам расследования, 12 августа девушки пришли в гостиницу к своим друзьям. Около бассейна они познакомились с главным подозреваемым по этому делу, 27-летним жителем севера Израиля. Когда мужчина попытался познакомиться со своей будущей жертвой, она сказала, что он для нее "слишком стар".

Компания молодежи продолжила выпивать возле бассейна. Когда девушке стало нехорошо от алкоголя, она вместе с подругой поднялась в номер знакомых, а затем одна вышла в туалет. В коридоре к ней подошел мужчина, с которым она познакомилась около бассейна. Мужчина сказал, что он фельдшер и может ей помочь. Он проводил ее в номер 216, выделенный для водителей ведомственных автобусов для отдыха после поездок.

Там он и еще один 27-летний мужчина начали насиловать девушку. Вскоре к ним присоединилась компания несовершеннолетних подростков, двое из которых приняли участие в непосредственном изнасиловании, а остальные фотографировали и снимали происходящее на видео. Всего полиция выявила 17 участников этого преступления.

Как рассказал нашей редакции майор Зингерман, по данным полиции, ни один из свидетелей происходящего не пытался помешать преступлению или оказать девушке помощь. Девушку насиловали около часа. Все это время она находилась в состоянии тяжелого опьянения. В какой-то момент ее отыскала подруга, с которой она пришла в гостиницу, и ей удалось вывести жертву из номера.

В настоящий момент 11 фигурантов дела, которым будут предъявлены обвинения, находятся под арестом. Остальные шестеро подозреваемых, а также менеджер гостиницы "А-ям а-Адом", были освобождены из-под стражи с определенными ограничениями в передвижении или переведены под домашний арест.