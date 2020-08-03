ЦАХАЛ нанес ответные удары по целям в секторе Газы. Подробности

В ночь на понедельник, 3 августа, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля атаковали объекты террористической организации ХАМАС в секторе Газы. Удары были нанесены в ответ на ракетный обстрел израильской территории накануне вечером.

Пресс-службы ЦАХАЛа сообщает, что были атакованы предприятие по производству бетона для строительства подземных туннелей и одна из подземных инфраструктур ХАМАСа.

Израиль возлагает ответственность за любые враждебные действия с территории Газы на организацию ХАМАС, контролирующую сектор с лета 2007 года.

Как сообщалось ранее, 2 августа в 20:59 в населенных пунктах, находящихся на границе с сектором Газы, сработали система раннего предупреждения о возможном ракетном или минометном обстреле. Сигнал тревоги слышали жители Сдерота, кибуцев Ор а-Нэр, Эрез, Нир Ам. Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск ракеты из северной части сектора Газы. Ракета была сбита системой ПРО "Железный купол". Мэрия Сдерота сообщила, что сирена прозвучала в городе, когда в "кинотеатре под открытым небом" шел киносеанс. Ракета была сбита над комплексом Drive-In, ее осколками были повреждены несколько автомобилей. Никто из зрителей не пострадал.

В предыдущий раз израильская территория подвергалась ракетному обстрелу из сектора Газы 3 июля. Тогда также в ответ на обстрел ЦАХАЛ нанес удары по объектам террористической инфраструктуры ХАМАСа.

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2020-й год.

Август. 1 ракета. Одна ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Июль. 3 ракеты. Одна ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Июнь. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Май. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Апрель. Ни одного обстрела.

Март. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Февраль. 100 ракет. 50 сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Январь. 11 ракет. 5 ракет сбиты системой ПРО. Пострадал ребенок.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.