ЦАХАЛ нанес ответные удары по целям в секторе Газы. Подробности
В ночь на понедельник, 3 августа, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля атаковали объекты террористической организации ХАМАС в секторе Газы. Удары были нанесены в ответ на ракетный обстрел израильской территории накануне вечером.
Пресс-службы ЦАХАЛа сообщает, что были атакованы предприятие по производству бетона для строительства подземных туннелей и одна из подземных инфраструктур ХАМАСа.
Израиль возлагает ответственность за любые враждебные действия с территории Газы на организацию ХАМАС, контролирующую сектор с лета 2007 года.
Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что самолеты израильских ВВС атаковали цели на юге сектора Газы: в районе Карара (восточней Хан-Юниса) и в Рафахе. Одновременно израильские ВМС обстреляли цель на побережье Хан-Юниса. Сведений о пострадавших не поступало, причинен значительный ущерб. Агентство Safa уточняет: была атакована цель в районе в районе Абу-Хаддаф (восточная окраина Карары). По сведениям агентства Maan, сначала израильский беспилотник выпустил две ракеты по цели, затем израильский самолет F-16 выпустил две ракеты по другой цели. После разрыва ракет, отмечает Maan, возникли пожары.
Как сообщалось ранее, 2 августа в 20:59 в населенных пунктах, находящихся на границе с сектором Газы, сработали система раннего предупреждения о возможном ракетном или минометном обстреле. Сигнал тревоги слышали жители Сдерота, кибуцев Ор а-Нэр, Эрез, Нир Ам. Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск ракеты из северной части сектора Газы. Ракета была сбита системой ПРО "Железный купол". Мэрия Сдерота сообщила, что сирена прозвучала в городе, когда в "кинотеатре под открытым небом" шел киносеанс. Ракета была сбита над комплексом Drive-In, ее осколками были повреждены несколько автомобилей. Никто из зрителей не пострадал.
В предыдущий раз израильская территория подвергалась ракетному обстрелу из сектора Газы 3 июля. Тогда также в ответ на обстрел ЦАХАЛ нанес удары по объектам террористической инфраструктуры ХАМАСа.
Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы
(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)
2020-й год.
Август. 1 ракета. Одна ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.
Июль. 3 ракеты. Одна ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.
Июнь. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.
Май. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.
Апрель. Ни одного обстрела.
Март. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.
Февраль. 100 ракет. 50 сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
Январь. 11 ракет. 5 ракет сбиты системой ПРО. Пострадал ребенок.
2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.
2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.
2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.
2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.
2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.
2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.
2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.
2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.
2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.
2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.
2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.
2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.
2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.
2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.
2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.
2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.
Палестинские источники: ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газы
Сирены "Цева Адом" в Сдероте. Ракета сбита "Железным куполом"