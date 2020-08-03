ЦАХАЛ: на границе с Сирией обнаружены оружие и взрывные устройства террористов

На границе с Сирией, недалеко от того места, где прошлой ночью была нейтрализована группа диверсантов, было обнаружено оружие и сумка с несколькими взрывными устройствами.

В сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля говорится, что сумка была найдена на израильской территории, приблизительно в 25 метрах от пограничного заграждения.

В военной разведке полагают, что боевики намеревались использовать содержимое сумки при атаке на израильских военнослужащих.

В ночь на 3 августа пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на границе с Сирией был предотвращен теракт.

Представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Хеди Зильберман отметил, что четверо боевиков, приблизившихся к пограничному забору, действовали "под видом пастухов". Эти боевики в течение длительного времени находились неподалеку от израильской границы, не совершая никаких подозрительных действий. Но около 20:00 2 августа, когда стемнело, они направились в сторону 116-го пограничного поста, их передвижения были замечены наблюдателями из 474-й бригады ("А-Голан"). Примерно в 23:00 четверо боевиков, некоторые из которых были вооружены, установили взрывное устройство около пограничного забора. И вскоре ЦАХАЛ открыл огонь на поражение по диверсантам.

Утром 3 августа пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видеозапись этого инцидента.