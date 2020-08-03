ЦАХАЛ опубликовал видеозапись, показав как были нейтрализованы диверсанты на сирийско-израильской границе

В ночь на 3 августа пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что на границе с Сирией был предотвращен теракт. Согласно сообщению армейской пресс-службы, бойцы спецподразделения ЦАХАЛа, находившиеся в засаде на юге Голанских высот, засекли группу террористов, устанавливающих взрывные устройства возле пограничного заграждения.

В сторону террористической группы, состоявшей из четырех человек, был открыт огонь с земли и с помощью беспилотников ЦАХАЛа. Террористы были нейтрализованы.

Армейская пресс-служба передала, что в этом инциденте никто из израильских военнослужащих не пострадал.

В Дамаске пока не комментируют эту информацию.

Представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Хеди Зильберман отметил, что боевики, приблизившиеся к пограничному забору, действовали "под видом пастухов". Эти боевики в течение длительного времени находились неподалеку от израильской границы, не совершая никаких подозрительных действий. Но около 20:00 2 августа, когда стемнело, они направились в сторону 116-го пограничного поста, их передвижения были замечены наблюдателями из 474-й бригады ("А-Голан"). Примерно в 23:00 четверо боевиков, некоторые из которых были вооружены, установили взрывное устройство около пограничного забора. И вскоре ЦАХАЛ открыл огонь на поражение по диверсантам.

Утром 3 августа пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видеозапись этого инцидента.





