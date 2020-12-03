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NEWSru.co.il :: В Израиле3 декабря 2020 г., 19:22

"Maарив": Арье Дери распорядился выдавать новым репатриантам загранпаспорт только на один год

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"Maарив": Арье Дери распорядился выдавать новым репатриантам загранпаспорт только на один год

В четверг, 3 декабря, на сайте "Маарив" была опубликована заметка, в которой утверждается, что министр внутренних дел Арье Дери отдал распоряжение гендиректору Управления регистрации населения и миграции Шломо Мор-Йосефу выдавать новым репатриантам, которые не собираются жить в Израиле, загранпаспорта со сроком действия один год.

Отметим, что в статье содержится много неточностей, которые затрудняют понимание того, какой именно документ Арье Дери распорядился выдавать новым репатриантам.


С одной стороны, издание пишет, что Арье Дери отменил закон "о быстрых дарконах", который четыре года назад был инициирован НДИ. А также упоминает временный документ, который получали репатрианты до принятия закона в течение первого года после приезда в Израиль, и называет его "лессе-пассе". То есть то, что временный документ называется "лессе-пассе" редакции "Маарива" известно.

С другой стороны, в статье говорится, что Арье Дери написал Шломо Мор-Йосефу, что до тех пор, пока Кнессет не рассмотрел предложенную им поправку, отменяющую "быстрые дарконы", "необходимо прекратить выдавать загранпаспорта всем подряд прилетающим в Израиль". Но это противоречит заголовку статьи, в котором говорится, что новым репатриантам будут выдавать загранпаспорт со сроком действия один год.

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