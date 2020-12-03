На пути к выборам: политическая карта на грани роспуска Кнессета

В понедельник, 7 декабря, комиссия Кнессета по регламенту соберется для утверждения вопроса о том, как будет проходить процесс подготовки законопроекта о роспуске парламента 23-го созыва к первому, второму и третьему чтениям. Этот законопроект был утвержден накануне в предварительном чтении. 61 депутат проголосовал за него, 54 – против.

В "Кахоль Лаван" и в "Еш Атид – ТЭЛЕМ" требуют, чтобы законопроект рассматривался в комиссии Кнессета по регламенту. Эту комиссию возглавляет депутат Эйтан Гинзбург ("Кахоль Лаван") и передача рассмотрения законопроекта в эту комиссию даст партии Бени Ганца рычаги влияния на процесс его продвижения. В "Ликуде", в свою очередь, настаивают на передаче законопроекта в комиссию Кнессета по законодательству, которую возглавляет депутат Яаков Ашер ("Яадут а-Тора").

После того, как будет принято решение, какая комиссия готовит законопроект, начнется его обсуждение перед первым чтением.

Параллельно истекает время, отведенное сторонам для принятия бюджета на 2020 год. Если этот бюджет не будет утвержден до 23 декабря, то Кнессет будет распущен без связи с процессом продвижения закона о роспуске.

В настоящий момент нет никаких переговоров между "Ликудом" и "Кахоль Лаван". Накануне премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на специальной пресс-конференции и обратился к главе "Кахоль Лаван". "Бени Ганц должен поставить на ручник автомобиль, несущийся к выборам. Еще не поздно, но Бени Ганц должен изменить свое поведение, он должен прекратить эти несдержанные нападки, он должен перестать быть оппозицией внутри коалиции", – заявил премьер-министр.

Ответ Бени Ганца не замедлил последовать: "Кончилось время трюков, обмана и прочих комбинаций. Пришло время доказывать слова делами. Все знают правду, и вы знаете правду: если бы не ваш судебный процесс – в Израиле было бы функционирующее правительство", – заявил он.

В политических кругах убеждены, что коалиционный кризис завершится падением правительства и объявлением досрочных выборов. Партии уже готовятся к этому моменту.

Глава НДИ Авигдор Либерман заявил в интервью NEWSru.co.il, что после выборов присоединится только к "сионистской и либеральной коалиции". По словам Либермана, в ней не могут участвовать Объединенный арабский список, ультраортодоксальные партии и Биньямин Нетаниягу. Всех остальных, в том числе партию МЕРЕЦ, НДИ готовы рассматривать в качестве коалиционных партнеров.

В партии "Яадут а-Тора" заявляют, что останутся в блоке с Биньямином Нетаниягу.

А в партии "Ямина" говорят о том, что после объявления даты выборов Нафтали Беннет объявит себя кандидатом на пост премьер-министра.

Решение депутатов от фракции РААМ не поддерживать законопроект о роспуске Кнессета вызвало гнев лидеров остальных партий Объединенного арабского списка. "Необходимо проверить, что пообещали Мансуру Аббасу в канцелярии премьер-министра, где он был перед голосованием", – заявил источник в Объединенном списке. В политических кругах полагают, что, несмотря на конфликт, все партии Объединенного арабского списка будут баллотироваться вместе.