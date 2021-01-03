В суд подано исправленное обвинительное заключение против Биньямина Нетаниягу

В окружной суд Иерусалиме подано исправленное обвинительное заключение против Биньямина Нетаниягу по делу 4000 ("дело "Безек"-Walla"). Изменения были внесены после того, как суд удовлетворил требование адвокатов премьер-министра, заявивших, что недопустимо употреблять термины "премьер-министр и члены его семьи".

14 декабря адвокаты главы правительства Биньямина Нетаниягу обратились в суд с требованием обязать прокуратуру внести изменения в обвинительное заключение по делу 4000. В частности, они требовали разделить в обвинительном заключении нарушения, допущенные членами семьи Нетаниягу и самим главой правительства, а также уточнить, какие подарки и услуги были получены в виде взятки каждым из членов семьи с ведома подсудимого.

В исправленном тексте обвинительного заключения фигурируют 315 эпизодов, когда, по утверждению прокуратуры, поступали обращения к порталу Walla c требованием положительного освещения деятельности премьер-министра и членов его семьи. В 150 случаях имело место прямое вмешательство премьер-министра.

Речь идет о просьбах увеличить время, которое на сайте находились новости, положительно освещающие деятельность премьер-министра и сократить время "негативных" новостей. В обвинительном заключении говорится также, что поступали просьбы об изменении заголовков, места публикаций на сайте, помещении негативных материалов о деятельности политических противников премьер-министра.

11 января обвиняемые должны представить ответ на исправленный текст обвинительного заключения, а обсуждение начнется 13 января. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу будет обязан присутствовать в зале суда.





