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NEWSru.co.il :: В Израиле3 января 2021 г., 09:51

"Миллионный" вакцинированный в Израиле был осужден за два убийства

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"Миллионный" вакцинированный в Израиле был осужден за два убийства "Миллионный" вакцинированный в Израиле был осужден за два убийства

Житель Умм эль-Фахма, получивший "миллионную" вакцину от коронавируса на церемонии с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и министра здравоохранения Юлия Эдельштейна, оказался бывшим заключенным, осужденным за убийство.

Корпорация "Кан" сообщает, что 66-летний Мухаммад Джабарин (полное имя: Мухаммад Абд аль-Уахаб Джабарин) 20 лет отсидел в тюрьме за убийство двух человек. Источники в Умм эль-Фахме рассказали журналистам, что были удивлены таким выбором властей и предположили, что Эдельштейн и Нетаниягу не знали, с кем фотографируются.

Напомним, в пятницу, 1 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, министр здравоохранения Юлий Эдельштейн, а также руководители больничных касс "Клалит" и "Маккаби", мэр Умм эль-Фахма и другие чиновники, приняли участие в церемонии, посвященной миллионной прививке против коронавируса в Израиле.

Нетаниягу использовал это мероприятие не только для того, чтобы напомнить о лидерстве Израиля в мире в процессе вакцинации населения против коронавируса, но и упомянуть о важности этого процесса во всех секторах, сделав акцент на арабской общине. Вакцинация населения в арабском секторе значительно отстает по сравнению в общеизраильскими показателями.


Отметим, что в Умм эль-Фахме множество жителей мужского пола носят имя и фамилию Мухаммад Джабарин. 14 июля 2017 года трое жителей этого арабского города – родственники и полные тезки по имени Мухаммад Джабарин – совершили теракт на Храмовой горе в Иерусалиме, убив двух пограничников-друзов. В октябре 2011 года в рамках "сделки Шалита" из тюрьмы был освобожден еще один Мухаммад Джабарин, осужденный за террор в 1988 году (он был одним из шести израильских арабов, выпущенных на свободу в рамках этой сделки).



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"Миллионную" вакцину против коронавируса в Израиле получил житель Умм эль-Фахма

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