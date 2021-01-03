Список "красных" городов увеличивается, более 600 тысяч школьников прекратили фронтальную учебу

Более 600 тысяч учеников израильских школ с пятого по 12 классы с этой недели переходят на удаленное обучение в связи с увеличением списка "красных" и "оранжевых" городов.

В настоящий момент фронтальное обучение прекращено для около 150 тысяч учеников старших классов.

В связи с приближающимися экзаменами на аттестат зрелости министр образования Йоав Галант будет требовать разрешения для старшеклассников ходить в школу даже в "красных" и "оранжевых" городах. В качестве альтернативы фронтальному обучению в школах Галант требует от минздрава разрешить преподавание на открытом воздухе в "капсулах" до 19 человек.

При этом предложение главы правительства Биньямина Нетаниягу полностью прекратить фронтальное обучение в системе образования не встретило поддержки межминистерской комиссии по борьбе с коронавирусом. В частности, против выступил сменный премьер-министр и министр обороны Бени Ганц.

Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн намерен добиваться введения жесткого локдауна сроком на две недели, в частности закрытия системы образования.