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NEWSru.co.il :: В Израиле3 января 2021 г., 08:00

Список "красных" городов увеличивается, более 600 тысяч школьников прекратили фронтальную учебу

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Список "красных" городов увеличивается, более 600 тысяч школьников прекратили фронтальную учебу

Более 600 тысяч учеников израильских школ с пятого по 12 классы с этой недели переходят на удаленное обучение в связи с увеличением списка "красных" и "оранжевых" городов.

В настоящий момент фронтальное обучение прекращено для около 150 тысяч учеников старших классов.

В связи с приближающимися экзаменами на аттестат зрелости министр образования Йоав Галант будет требовать разрешения для старшеклассников ходить в школу даже в "красных" и "оранжевых" городах. В качестве альтернативы фронтальному обучению в школах Галант требует от минздрава разрешить преподавание на открытом воздухе в "капсулах" до 19 человек.

При этом предложение главы правительства Биньямина Нетаниягу полностью прекратить фронтальное обучение в системе образования не встретило поддержки межминистерской комиссии по борьбе с коронавирусом. В частности, против выступил сменный премьер-министр и министр обороны Бени Ганц.


Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн намерен добиваться введения жесткого локдауна сроком на две недели, в частности закрытия системы образования.

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