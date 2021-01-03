Израиль завершил поставку США системы ПРО "Железный купол"

Министерство обороны Израиля поставило вооруженным силам США вторую батарею противоракетного комплекса "Железный купол", выполнив тем самым соглашение с американцами. Первая батарея была поставлена США в сентябре 2020 года.

"Поставки "Железного купола" стали еще одним свидетельством тесных связей министерств обороны Израиля и США, эффективности этой разработки в противостоянии различным угрозам и технологического уровня израильской промышленности. Я уверен, что система поможет защитить американских военнослужащих от ракетных угроз", - цитирует пресс-министерства обороны главу этого ведомства Бени Ганца.

Договор о поставках батарей был подписан осенью 2019 года. Согласно публикациям СМИ, за две батареи и 240 противоракет американская сторона заплатила 373 миллиона долларов.

Система ПРО "Железный купол", предназначенная прежде всего для перехвата ракет малой дальности и минометных снарядов, была принята на вооружение ЦАХАЛом в 2011 году. Этой системой были осуществлены тысячи перехватов в условиях реальных боевых действий. При этом, как заявлял ЦАХАЛ, уничтожались около 85% намеченных целей (система рассчитывает в реальном времени место падения ракеты или снаряда и выпускает противоракету только в том случае, если есть реальная угроза защищаемым объектам).

"Железный купол" - часть многоуровневой интегрированной системы ПРО, которая включает в себя также ракеты "Праща Давида", "Хец-2" и "Хец-3".