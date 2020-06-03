Глава Совета Иудеи и Самарии: "Дональд Трамп - не друг Израилю"

Давид Альхаяни, глава Совета Иудеи и Самарии и глава регионального совета долины реки Иордан, в интервью сайту "Гаарец" заявил, что "сделка века" свидетельствует о том, что Дональд Трамп – не друг Израилю.

По его словам, "Трамп и Кушнер доказали своим планом, что они - не друзья Израилю, их не волнуют проблемы безопасности еврейского государства и поселения. Для них главное продвигать своих интересы накануне выборов в США", - заявил он.

"Гаарец" пишет, что в последние дни лидеры поселенческого движения получили из США неофициальное предупреждение: их публичные выступления против "сделки века" являются проявлением неблагодарности, и, если они продолжат, США прекратят продвижение своего плана.

Издание пишет, что лидеры поселенческого движения выступают против реализации отдельных пунктов плана, в частности, против превращения 15 поселений в изолированные анклавы, окруженные будущим палестинским государством. А также они принципиально против создания палестинского государства, замораживания строительства за пределами территорий, которые включены в план по аннексии.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу выразил в резкой форме свое несогласие с главой Совета Иудеи и Самарии Давидом Альхаяни. "Трамп - большой друг Израиля. Он привел к историческим переменам в отношении к Израилю, в том числе, к признанию суверенитета Израиля над Голанскими высотами, Иерусалима - столицей еврейского государства. Он перенес посольство США в Иерусалим и доказал законность поселенческого движения", - напомнил Нетаниягу.