Демонстрации в условиях карантина: полиция задерживает нарушителей ограничений

Вечером в субботу, 3 октября, во многих городах Израиля прошли демонстрации протеста против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

На площади перед театром "Габима" в Тель-Авиве собрались десятки людей. Полиция потребовала от них разойтись, так как демонстрация проводилась с нарушением ограничений, установленных правительством. Митингующие проигнорировали это требование, и полиция прекратила демонстрацию. По сообщению организаторов акций протеста, не менее десяти митингующих задержаны. Многим участникам выписаны штрафы. Сообщается, что участники митинга направились в сторону площади Рабина. Этот марш не санкционирован полицией, однако сотрудники правоохранительных органов не препятствуют его проведению.

Дополнтельный инцидент произошел на площади А-Мошавот в Тель-Авиве. Там также демонстрация проходила с нарушением ограничений, и полиция выписала штрафы участникам митинга.

Также трое демонстрантов были задержаны полицией в Кфар-Сабе, возле дома министра иностранных дел Габи Ашкенази.

Напомним, в конце минувшей недели были введены ограничения на проведение демонстраций во время тотального карантина. Согласно утвержденным распоряжениям, граждане могут митинговать на расстоянии, не превышающем 1000 метров от места жительства, группами не более 20 человек.

Организаторы митингов сообщили, что в нескольких городах имели место насильственные действия в отношении участников демонстраций. В Хайфе неизвестный бросил петарду в сторону демонстрантов, а в Нетании в них были брошены камни. Как сообщалось ранее, участница митинга в тель-авивском районе Рамат а-Хаяль подверглась нападению. Ей потребовалась медицинская помощь. Полиция расследует обстоятельства происшествия.

В Пардес Хане, по утверждению организаторов митингов, хулиганы плюнули в участников демонстраций и избили мужчину, который пытался их защитить. Полиция сообщила о задержании подозреваемого в причастности к инциденту.

"Пролившася сегодня кровь целиком на совести премьер-министра, который подстрекает против митингующих и систематически распространяет клевету", - заявили организаторы митингов.