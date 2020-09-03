Комиссия по коронавирусу утвердила жесткий карантин в 30 "красных" населенных пунктах Израиля

В четверг, 3 сентября, министерская комиссия по борьбе с коронавирусом утвердила решение о введении с понедельника, 7 сентября, жесткого карантина и блокировании 30 населенных пунктов, объявленных "красными".

Будет ограничен въезд и выезд в эти населенные пункты, будут введены ограничения на передвижение между некоторыми кварталами.

При этом оговорено, что, возможно, список будет сокращен, если полиция не успеет к понедельнику подготовиться к исполнению этого решения до 7 сентября.

Министр внутренних дел Арье Дери (лидер ШАС) и министр жилищного строительства Яков Лицман (один из лидеров "Яадут а-Тора") голосовали против этого решения. По всей видимости, причина их особой позиции в том, что в "красный" список включили Эльад и Бней-Брак, где проживают преимущественно ультрарелигиозные евреи, являющиеся электоратом этих партий.

Список "красных" населенных пунктов, в соответствии с программой "Светофор": Абу Снан, Умм эль-Фахм, Эльад, Иблин, Буката, Бейт Джан, Бней-Брак, Джальджулия, Джат, Далият аль-Кармель, Земер, Тверия, Тайбэ, Тира, Касра-Самия, Каабия-Табаш-Хаджаджара, Кафр-Бара, Кафр-Кана, Кафр-Касем, Лакия, Шейх Данон, Маале-Ирон, Нацерет, Эйн-Маиль, Исфия, Арара, Фурдис, Калансуа, Рехасим и Кфар Аза, а также 12 кварталов Иерусалима (в основном, арабские).

Названы и "оранжевые" населенные пункты, которые могут быть вскоре объявлены "красными", если число зараженных коронавирусом в них существенно возрастет: Офаким, Ор Акива, Эль-Батуф-Узайр, Ашдод, Ашкелон, Бака аль-Гарбия, Буайна Нуджидат, Бейт-Шемеш, Баана, Бат-Ям, Джудейда-Макр, Джулис, Гиват-Шмуэль, Дир-Хана, Мукайбала, Хайфа, Туран, Яфия, а также 13 кварталов Иерусалима.

Отметим, что решению комиссии по борьбе с коронавирусом предшествовала публикация новых данных по эпидемии, согласно которым в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 122799 заразившихся (за сутки это число увеличилось примерно на 3200). В настоящий момент заражены 23938 человек (почти на 2000 больше, чем день назад). 97885 выздоровели после коронавируса (+1223). 976 заболевших умерли (+13). 855 (-9) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 426 (+3) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 124 (+10) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 150 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

ТОП-20 населенных пунктов Израиля по "плотности коронавируса": лидируют Якир, Тира, Кафр Касем

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-102. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Статистика смертности от COVID-19 в Израиле: пол, возраст, география

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 44-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).