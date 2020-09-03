Синоптики прогнозируют очень жаркую неделю в Израиле

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 3 сентября, температура будет заметно выше, чем вчера, и выше среднесезонной. Чрезвычайно жарко, особенно в горных районах. В Иерусалиме – до 40 градусов, на Голанских высотах – до 43, на побережье озера Кинерет и в Иорданской долине – до 46, на побережье Мертвого моря – до 41, в Эйлате и в пустыне Арава – до 43, в Негеве – до 38. Менее жарко на побережье Средиземного моря и в долинах центра страны (до 32-33 градусов), но влажность составляет около 80%.

В пятницу – без существенный изменений, будет чрезвычайно жарко. Причем в большинстве районов страны температура не будет опускаться ниже 30 градусов даже ночью.

Синоптик Шарон Векслер в эфире радиостанции "Кан Бет" сказала, что в субботу местами возможен моросящий дождь. Температура немного понизится, но по-прежнему будет выше среднесезонной.

Очень жаркая погода (особенно в горных районах) сохранится до среды, 9 сентября.

Из-за жары будут закрыты пешеходные маршруты Иудейской пустыни.

Министерство здравоохранения просит граждан не находиться на солнце, регулярно пить воду, избегать физической активности и оставаться в кондиционированных помещениях. В особенной степени этот призыв касается пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

О правилах поведения в жару также напоминают парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом". Первым и самым главным правилом, с точки зрения парамедиков, является поддержание водного баланса организма. Израильтянам рекомендуется выпивать не менее трех литров жидкости в день, отдавая предпочтение обычной воде, холодным, а не горячим напиткам. На улице следует избегать нахождения на открытом солнце, чаще отдыхать в тени или кондиционируемых торговых центрах. Следует пользоваться солнцезащитным кремом и носить головные уборы. Особенно важно соблюдать эти правила, собирая на улицу детей.