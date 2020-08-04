Мастерская далеких предков: орудия эпохи палеолита рассказали о заселении Земли Израиля

Подростки из Димоны, участвующие в проводимых Управлением древностей раскопках на месте возведения солнечной электростанции недалеко от этого города, обнаружили древнейшую на территории Израиля "мастерскую", где изготовлялись кремневые орудия.

Объект датируется периодом Среднего палеолита, ему около 100000 лет. Предположительно, людей привлекло сюда изобилие кремня. Особенность объекта – технология обтески камней, характерная для стоянок человека на Африканском континенте. Они позволяют проследить за путями миграции наших предков из Африки на заре истории человечества.

"Это первый пример подобной технологии обработки кремня, найденный в нашей стране. Камни остались на месте, где их обтесывали. Это дело рук Homo Sapiens, которые 150000-100000 лет назад жили в Африке, а затем начали расселяться по свету", - говорит руководитель раскопок Талия Абулафия.

Специалисты рассказывают, что в последнее десятилетие немало подобных объектов было найдено на территории Саудовской Аравии. Это позволяет предположить, что маршрут миграции из Африки пролегал через Аравийский полуостров, а затем часть переселенцев дошла до Негева.

Главный археолог Северного Негева Светлана Талис особенно отметила, что раскопки проводятся в условиях коронавируса, а Димона – один из наиболее пострадавших от эпидемии городов. Участие в раскопках позволяет подросткам ближе познакомиться с историей региона, где они живут.