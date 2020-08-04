Борьба с эпидемией коронавируса, протесты, коалиционный кризис. Новый опрос NEWSru.co.il

Редакция NEWSru.co.il проводит очередной опрос, целью которого является выяснение политических предпочтений нашей аудитории на фоне продолжающегося коронавирусного кризиса.

За полтора месяца, прошедшие со дня проведения предыдущего подобного опроса, заметно активизировались протестные акции, участники которых требуют отставки премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его правительства. Мы просим назвать основной мотив демонстрантов, оценить действия полиции и освещение этих акций в СМИ.

Мы вновь просим читателей высказать свое отношение к дискуссии вокруг принятия государственного бюджета.

Борьба с эпидемией коронавируса, протесты, коалиционный кризис. Выскажите ваше мнение

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