Более 50% читателей NEWSru.co.il поддерживают требование об отставке Нетаниягу. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос "Борьба с эпидемией коронавируса, протесты, коалиционный кризис", проводившийся 4 августа с 7:30 до 15:12. В опросе приняли участие 1285 респондентов (1012 из них ответили на все 20 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Большинство опрошенных (около 51%) заявили, что поддерживают требование об отставке премьер-министра Биньямина Нетаниягу (никогда ранее большинство читателей нашего сайта не заявляли о поддержке отставки Нетаниягу). 42% выступают против отставки. Прочие затруднились с определением своего отношения к этому вопросу.

Был задан вопрос: "Что, с вашей точки зрения, является главным мотивом участников демонстраций?" Самый частый ответ (37%): "Ненависть лично к Нетаниягу". 28% выбрали ответ: "Возмущение коррумпированностью власти". 17%: "Возмущение действиями правительства в период коронавирусного кризиса". 12%: "Экономический кризис".

Вопрос: "Какова главная причина, по которой премьер-министр должен уйти со своей должности?" 40% опрошенных заявили: "Я не считаю, что Нетаниягу должен уйти с поста премьер-министра". 30%: "Нетаниягу использует аппараты власти в своих личных целях". 17%: "Главой правительства не может быть обвиняемый в уголовных преступлениях". 7%: "Нетаниягу слишком долго на своем посту". 4%: "Нетаниягу провалил борьбу с коронавирусом".

39% считают, что полиция действует в отношении демонстрантов, требующих отставки Нетаниягу, в соответствии с ситуацией. 31% полагают, что полиция действует излишне мягко. 17% – чрезмерно жестко.

39% полагают, что израильские СМИ слишком одобрительно освещают эти акции протеста. 33% называют освещение протестов объективным. 10% – слишком критическим.

Каждый четвертый респондент считает, что в нынешней ситуации в Израиле высока вероятность совершения политического убийства.

Участникам опроса было предложено оценить действия правительства по борьбе с эпидемией коронавируса по пятибалльной шкале. Средняя оценка: 2,55 балла (между "удовлетворительно" и "плохо").

Средняя оценка деятельности премьер-министра Биньямина Нетаниягу в период коронавирусного кризиса: 2,67 балла (между "удовлетворительно" и "плохо").

Средняя оценка деятельности министра здравоохранения Юлия Эдельштейна в период коронавирусного кризиса: 2,67 балла (между "удовлетворительно" и "плохо").

Средняя оценка деятельности министра финансов Исраэля Каца в период коронавирусного кризиса: 3,01 ("удовлетворительно").

39% заявили, что доверяют новому координатору по борьбе с коронавирусом профессору Рони Гамзу. 18% говорят, что он не вызывает у них доверия. Прочие затруднились с оценкой.

46% не считают оправданным решение об отстранении Ифат Шаша-Битон от должности главы парламентской комиссии по коронавирусу.

Был задан вопрос: "Работу кого из русскоязычных израильских политиков в период коронавирусного кризиса вы оцениваете положительно?" Ответы распределились так: 1) Юлий Эдельштейн – 24%, 2) Авигдор Либерман – 22%, 3) Тали Плосков – 17% 4) Константин Развозов – 17%, 5) Евгений Сова – 16%, 6) Александр Кушнир – 16%, 7) Зеэв Элькин – 13%, 8) Андрей Кожинов – 12%. Около 25% заявили: "Не могу дать положительную оценку работе кого-либо из перечисленных выше политиков".

Вопрос: "Кого бы вы хотели видеть на посту главы правительства?" Биньямин Нетаниягу – 32%, Авигдор Либерман – 19%, Яир Лапид – 13%, Гидеон Саар – 7%, Нафтали Беннет – 5%.

Вопрос: "Кого бы вы хотели видеть на посту главы правительства, если Нетаниягу покинет этот пост?" Авигдор Либерман – 20%, Яир Лапид – 13%, Гидеон Саар – 10%, Исраэль Кац – 9%, Нафтали Беннет – 8%, Нир Баркат – 6%.

47% опрошенных считают, что нынешняя коалиция просуществует меньше года.





