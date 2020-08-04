Более 50% читателей NEWSru.co.il поддерживают требование об отставке Нетаниягу. Итоги опроса
На сайте NEWSru.co.il завершен опрос "Борьба с эпидемией коронавируса, протесты, коалиционный кризис", проводившийся 4 августа с 7:30 до 15:12. В опросе приняли участие 1285 респондентов (1012 из них ответили на все 20 вопросов).
ИТОГИ ОПРОСА
Большинство опрошенных (около 51%) заявили, что поддерживают требование об отставке премьер-министра Биньямина Нетаниягу (никогда ранее большинство читателей нашего сайта не заявляли о поддержке отставки Нетаниягу). 42% выступают против отставки. Прочие затруднились с определением своего отношения к этому вопросу.
Более двух третей опрошенных следят за ходом акций протеста против правительства и его главы Биньямина Нетаниягу. Но лишь один из 40 из этой категории сам участвовал хотя бы в одной такой акции. 28% респондентов сказали, что не следят за этими акциями.
Был задан вопрос: "Что, с вашей точки зрения, является главным мотивом участников демонстраций?" Самый частый ответ (37%): "Ненависть лично к Нетаниягу". 28% выбрали ответ: "Возмущение коррумпированностью власти". 17%: "Возмущение действиями правительства в период коронавирусного кризиса". 12%: "Экономический кризис".
Вопрос: "Какова главная причина, по которой премьер-министр должен уйти со своей должности?" 40% опрошенных заявили: "Я не считаю, что Нетаниягу должен уйти с поста премьер-министра". 30%: "Нетаниягу использует аппараты власти в своих личных целях". 17%: "Главой правительства не может быть обвиняемый в уголовных преступлениях". 7%: "Нетаниягу слишком долго на своем посту". 4%: "Нетаниягу провалил борьбу с коронавирусом".
39% считают, что полиция действует в отношении демонстрантов, требующих отставки Нетаниягу, в соответствии с ситуацией. 31% полагают, что полиция действует излишне мягко. 17% – чрезмерно жестко.
39% полагают, что израильские СМИ слишком одобрительно освещают эти акции протеста. 33% называют освещение протестов объективным. 10% – слишком критическим.
Каждый четвертый респондент считает, что в нынешней ситуации в Израиле высока вероятность совершения политического убийства.
Большинство опрошенных считают, что разногласия по бюджету не оправдывают объявление досрочных выборов. 52% называют споры вокруг бюджета политическими играми во время эпидемии и кризиса.
Участникам опроса было предложено оценить действия правительства по борьбе с эпидемией коронавируса по пятибалльной шкале. Средняя оценка: 2,55 балла (между "удовлетворительно" и "плохо").
Средняя оценка деятельности премьер-министра Биньямина Нетаниягу в период коронавирусного кризиса: 2,67 балла (между "удовлетворительно" и "плохо").
Средняя оценка деятельности министра здравоохранения Юлия Эдельштейна в период коронавирусного кризиса: 2,67 балла (между "удовлетворительно" и "плохо").
Средняя оценка деятельности министра финансов Исраэля Каца в период коронавирусного кризиса: 3,01 ("удовлетворительно").
39% заявили, что доверяют новому координатору по борьбе с коронавирусом профессору Рони Гамзу. 18% говорят, что он не вызывает у них доверия. Прочие затруднились с оценкой.
46% не считают оправданным решение об отстранении Ифат Шаша-Битон от должности главы парламентской комиссии по коронавирусу.
Был задан вопрос: "Работу кого из русскоязычных израильских политиков в период коронавирусного кризиса вы оцениваете положительно?" Ответы распределились так: 1) Юлий Эдельштейн – 24%, 2) Авигдор Либерман – 22%, 3) Тали Плосков – 17% 4) Константин Развозов – 17%, 5) Евгений Сова – 16%, 6) Александр Кушнир – 16%, 7) Зеэв Элькин – 13%, 8) Андрей Кожинов – 12%. Около 25% заявили: "Не могу дать положительную оценку работе кого-либо из перечисленных выше политиков".
Вопрос: "Если бы выборы в Кнессет 24-го созыва состоялись сегодня, за какую партию/блок вы бы проголосовали?" "Ликуд" и НДИ набрали по 32%. "Еш Атид/ТЭЛЕМ" – 14%, "Ямина" – 7%, МЕРЕЦ и "Кахоль Лаван" – по 1%. Прочие партии получили поддержку менее 1% наших читателей. 6% заявили, что не стали бы голосовать.
Вопрос: "Кого бы вы хотели видеть на посту главы правительства?" Биньямин Нетаниягу – 32%, Авигдор Либерман – 19%, Яир Лапид – 13%, Гидеон Саар – 7%, Нафтали Беннет – 5%.
Вопрос: "Кого бы вы хотели видеть на посту главы правительства, если Нетаниягу покинет этот пост?" Авигдор Либерман – 20%, Яир Лапид – 13%, Гидеон Саар – 10%, Исраэль Кац – 9%, Нафтали Беннет – 8%, Нир Баркат – 6%.
47% опрошенных считают, что нынешняя коалиция просуществует меньше года.
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