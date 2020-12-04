Выборы, сценарии развития событий и новый госпрокурор. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Опросы общественного мнения в Израиле принято читать по определенному штампу. Суммируется число мандатов "Ликуда", ультраортодоксальных партий и тех, кто сейчас образуют блок "Ямина", а затем делается вывод о шансах Биньямина Нетаниягу сформировать правительство. Потом аналогичная операция проводится с мандатами "Еш Атид – ТЭЛЕМ", МЕРЕЦ, "Кахоль Лаван", НДИ – и получают картину шансов Яира Лапида стать премьер-министром. Объединенный арабский список в качестве партнера по коалиции не рассматривается.

Этот анализ безнадежно устарел. На выборах, к которым мы стремительно приближаемся, картина блоков будет совершенно иной. Это не означает, что, сделав большой круг, партии не могут вернуться туда, где они были ранее, но на выборах 2021 года картина будет совсем не та, к которой мы привыкли. Суммируя мандаты "Ликуда" и ультраортодоксов, альтернативным должен рассматриваться блок "Ямина", "Еш Атид – ТЭЛЕМ", НДИ, "Кахоль Лаван". В опросе, опубликованном 2 декабря телеканалом "Решет", этот блок набирает 59 мандатов. "Ликуд" и ультраортодоксы – лишь 43. Да, это только опрос, да политическая карта на выборах в Кнессет будет выглядеть иначе, но у обитателей резиденции на улице Бальфур есть все основания тревожиться. И эта тревога может стать катализатором процесса, который остановит машину выборов, набирающую ход.

Голосование за законопроект по роспуск Кнессета в очередной раз продемонстрировало насколько нерелевантно привычное разделение на правых и левых. "Ямина" вместе с МЕРЕЦ и большинством Объединенного арабского списка проголосовали за роспуск Кнессета и фактически за развал правой коалиции. Мансур Аббас и иные представители "Исламского движения" в Кнессете проголосовали за продолжение существования этого правительства. "Всё вверх ногами", как сказал когда-то Яир Лапид.

Выборы еще не объявлены. Утверждение в первом чтении законопроекта о роспуске Кнессета – еще не повод для печатания предвыборных бюллетеней. Тем кто сомневается, стоит вспомнить ночь на 8 мая 2012 года. Закон о роспуске Кнессета тогда был утвержден уже не в предварительном, а в первом чтении, и на комиссии шла подготовка к его голосованию во втором и третьем. Депутаты судили и рядили, Зеэв Элькин умело тянул время, и почти никто не знал, что далеко за кулисами Биньямин Нетаниягу и Шауль Мофаз договариваются о создании правительства национального единства. Закон так и не был утвержден, правительство Нетаниягу – Мофаза просуществовало 70 дней, и лишь потом были объявлены выборы.

Как будет на этот раз, не знает никто. Нетаниягу хочет выборов в июне, когда, вероятно, можно будет отрапортовать о вакцинации всей страны или, по крайней мере, о начале процесса вакцинации. С этой точки зрения, ему гораздо выгоднее, чтобы Кнессет был распущен в результате утверждения закона, а не из-за непринятия бюджета. В первом случае дату выборов определяют политики, и тогда выборы могут состояться через 150 дней после принятия закона о роспуске. В случае распада правительства из-за непринятия бюджета, мы пойдем на выборы ровно через 90 дней, то есть в марте.

В понедельник комиссия по регламенту начнет обсуждение вопроса о том, как будет проходить процесс подготовки законопроекта к первому чтению. "Ликуд" предпочитает, чтобы этим занималась комиссия Кнессета по законодательству, которую возглавляет депутат Яаков Ашер, представитель блока "Яадут а-Тора", верного союзника Биньямина Нетаниягу. Оппозиция хочет, чтобы законопроект был передан регламентной комиссии, которой руководит председатель фракции "Кахоль Лаван" Эйтан Гинзбург. Но за всеми этими процессуальными нюансами скрыт поиск ответа на один единственный вопрос: хотят ли Ганц и Нетаниягу выборов. Ответ, который все чаще звучит в коридоре Кнессета: "Нет, не хотят, но остановить процесс уже не в состоянии". Поэтому вариант согласованной даты выборов где-нибудь в апреле или мае, выглядит вполне реальным.

Для Биньямина Нетаниягу решающими являются два фактора: число мандатов, которые набирает в опросах блок "Ямина", и скорость самолета, который везет в Израиль вакцины от коронавируса. И если второе мало зависит от премьер-министра, то в отношении Нафтали Беннета, своего заклятого партнера, Нетаниягу собирается предпринять меры.

"Бени Ганца потащили за собой Лапид и Беннет. Они хотят выборов, и он пошел за ними", – раз за разом повторял на этой неделе премьер-министр Нетаниягу. Смысл этого высказывания прост: главные дестабилизаторы ситуации – это Лапид и Беннет, а Ганц слабый безвольный человек, которого они увлекли за собой. Это только начало кампейна, который в "Ликуде" намерены запустить в полную силу после того, как будут объявлены выборы в Кнессет 24-го созыва. "Беннет вместе с Лапидом хотят свалить правое правительство и создать свое в союзе с МЕРЕЦ", – объявят в "Ликуде" и будут старательно вбивать это в головы израильтян всю предвыборную кампанию.

Надо сказать, что представители блока "Ямина" оказывают "Ликуду" посильную помощь. Когда депутат Матан Каана заявляет, что "Ямина" не отвергает на корню возможности сотрудничества с МЕРЕЦ после выборов, то очевидно, что кто-то в штабе "Ликуда" уже готовит из этой цитаты острое блюдо, которое будет подано избирателям в ходе предвыборной кампании.

За избирателей "Ямины" поборется не только "Ликуд". Примерно треть тех, кто в опросах обещает поддержать "Ямину", ранее голосовали за "Кахоль Лаван". Этих людей будут пугать Смотричем, как пугают плохих детей дядей милиционером. "Каждый, кто голосует за "Ямину", отдает свой голос Смотричу, который является партнером Дери и Лицмана по самой мракобесной коалиции со времен Второго Храма", – заявил на прошлой неделе Авигдор Либерман. Аналогичную риторику мы без сомнения будем слышать в ходе предвыборной кампании.

В лагере анти-Нетаниягу развернулась борьба не только за голоса избирателей, ушедших к "Ямине". Там – более со страхом, чем с надеждой – наблюдают за подготовкой к вступлению в игру новых игроков. Апгрейд, который получает в эти дни кандидатура Гади Айзенкота, очень напоминает аналогичный процесс в отношении Бени Ганца перед его вступлением в политику. Статья Равива Друкера в "Гаарец" с призывом "дать дорогу Айзенкоту", комплиментарные опросы, свидетельствующие о высокой популярности еще не созданной партии, возглавляемой бывшим начальником генштаба – все это повтор не очень удачного опыта последних трех лет. Более всего этим встревожен Яир Лапид, который не намерен на этот раз кому-либо отдавать право побороться с Нетаниягу во главе "антибибистского" блока.

Отношения в Объединенном арабском списке напоминают отношения между Ганцем и Нетаниягу. Партию РААМ обвиняют в предательстве интересов избирателей, однако не торопятся доводить дело до официального разрыва, так как риск не пройти электоральный барьер при раздельном участии в выборах слишком высок. Однако на леворадикальном фланге возможны и более глубокие изменения. В партии МЕРЕЦ усиливаются голоса, призывающие к созданию совместно списка с арабскими партиями. Это движение возглавляет глава фракции МЕРЕЦ Тамар Зандберг. Такой союз может с одной стороны увеличить представительство в Кнессете, а с другой может иметь и обратный эффект: совершенно не очевидно, что все арабские избиратели с восторгом отнесутся к союзу с партией, которая еще недавно позиционировала себя как сионистская. Неизвестно и как отнесутся к такому союзу избиратели МЕРЕЦ. Очевидно однако одно: левосионистская парадигма исчезает с политической карты страны, растворяясь в списке, основным идеологическим постулатом которого является отрицание права Израиля на существование как еврейского государства и стремление превратить его в "государство всех граждан".

В воскресенье на заседание правительства будет вынесена на голосование кандидатура будущего государственного прокурора Амита Айсмана. Еще не вступив в должность Айсман сделал заявление, звучащее диссонансом среди голосов руководства правоохранительной системы страны. По словам Айсмана, прокуратура должна научиться принимать критику не только формально, но и реагировать на нее, беря ответственность за ошибки и извлекая из них уроки. "Госпрокуратура в известной степени утратила доверие общества", – заявил Айсман. Если за этими словами будут стоять и конкретные дела, очень может быть, что новый государственный прокурор станет новым не только по времени, но и по содержанию.