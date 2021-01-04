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NEWSru.co.il :: В Израиле4 января 2021 г., 11:18

Тайный агент "Жека" раскрыл сеть торговцев оружием и наркотиками в арабском секторе

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Тайный агент "Жека" раскрыл сеть торговцев оружием и наркотиками в арабском секторе Тайный агент "Жека" раскрыл сеть торговцев оружием и наркотиками в арабском секторе Тайный агент "Жека" раскрыл сеть торговцев оружием и наркотиками в арабском секторе

В понедельник, 4 января, пресс-служба полиции сообщила, что, благодаря деятельности тайного агента, на севере страны была раскрыта преступная сеть, занимавшаяся торговлей оружием и наркотиками.

В общей сложности задержаны 35 подозреваемых, 18 из которых предъявлены обвинения в торговле оружием в Дир аль-Асаде, Нацерете, Шфараме и Кармиэле.

Отмечается, что среди задержанных оказались армейский офицер запаса, три года назад вышедший в отставку, а также предприниматели, занимавшиеся не только незаконной, но и легальной деятельностью.

Разрешено к публикации, что агент по кличке "Жека" является репатриантом из бывшего СССР, который вместе с матерью приехал в Израиль, когда ему было десять лет. Он отслужил в ЦАХАЛе в бригаде "Кфир", а затем решил поступить на службу в полицию. Перед внедрением в качестве тайного агента он прошел специальную подготовку. 4 января этому сотруднику были вручены удостоверение полицейского и особая грамота полиции.

Начальник отдела полиции по работе с русскоязычными СМИ майор Михаил Зингерман сообщил редакции NEWSru.co.il, что, действуя в качестве тайного агента, "Жека" лично приобрел у преступников пять пистолетов, три автоматические винтовки и две осколочные гранаты. Также он закупал наркотики (кокаин, "экстази", амфетамин, гашиш).

Пресс-служба полиции Израиля сообщает, что "Жека" поступил на службу в правоохранительные органы, продолжая семейную традицию: его дед был милиционером в СССР. При этом отец "Жеки" попал в тюрьму, и ребенка растил и воспитывал дед. После того, как отец умер в тюрьме, мать с сыном репатриировалась в Израиль. Юность "Жеки" в Израиле проходила в основном в школах-интернатах. Армия многое изменила в его жизни, и теперь он рассчитывает сделать карьеру в полиции.




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