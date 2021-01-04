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NEWSru.co.il :: В Израиле4 января 2021 г., 12:39

МВД подтверждает: "даркон" выдается репатриантам на год, через год будет продлен только проживающим в Израиле

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МВД подтверждает: "даркон" выдается репатриантам на год, через год будет продлен только проживающим в Израиле

Генеральный директор Управления регистрации населения Шломо Мор-Йосеф подтвердил на брифинге для журналистов, что, согласно распоряжению министра внутренних дел Арье Дери, новые репатрианты получают теперь иностранный паспорт сроком на один год.

Спустя год срок "даркона" будет продлен только тем гражданам, "центр жизни" которых находится в Израиле. Что такое "центр жизни", в каждом случае будет определяться индивидуально. Согласно объяснению Мор-Йосефа, если человек не жил этот год или большую часть года в Израиле, ему нужно будет каким-то иным образом доказать, что его "центр жизни" находится именно здесь.

То же самое относится к израильтянам, которые после получения иностранного паспорта ранее не проживали в Израиле. То есть, гражданин Израиля, получивший "даркон" несколько лет назад, но не живущий в стране, тоже может не получить новый иностранный паспорт.


Напомним, решение выдавать репатриантам "быстрые паспорта", принятое три года назад, может быть отменено только законом, и такой законопроект уже был подан правительством. Однако глава МВД имеет право решать, на какой срок выдавать иностранный паспорт и продлевать ли его действие.

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