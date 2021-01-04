"Кан" приносит извинения: "миллионный" вакцинированный не был осужден за убийства

Государственная новостная служба "Кан Хадашот" опубликовала разъяснение и извинения, сообщив, что 66-летний Мухаммад Джабарин из Умм эль-Фахма, получивший "миллионную" прививку от коронавируса, не был ранее осужден за убийство. Напомним, что утром 3 января "Кан" опубликовала информацию от том, что Джабарин был осужден за два убийства, затем утверждалось, что он был осужден за одно убийство (в 1978 году).

Журналист Эран Зингер заявил, что получил от "одного из источников" сведения, что Мухаммад Джабарин ранее отбывал срок за убийство, при этом были подробно описаны обстоятельства совершенного преступления.

Затем журналистка Орли Алкалай, работающая в Галилее, уточнила через свои источники эту информацию и получила подтверждения, что Джабарина судили за убийство.

После этого "Кан Хадашот" опубликовала сообщение о том, что Джабарин был в прошлом судим за убийство (откуда были взяты сведения о двух убийствах, Зингер не поясняет).

После того, как Мухаммад Джабарин заявил, что никого не убивал, а был осужден много лет назад за грабеж и торговлю оружием, новостная служба "Кан" перепроверила эту информацию.

Адвокат Джабарина предоставил документ Управления тюрем Израиля, согласно которому Мухаммад Джабарин отбывал четыре срока в тюрьме в 1981-1986, 1989-1991, 1992-1995 и 1996-1999 годах. Итого, если верить этим данным, он провел в заключении 14 лет, пишет "Кан".

Авторы публикации принесли извинения перед Джабарином, а также перед слушателями, читателями и зрителями передач "Кан Хадашот".

При этом было подчеркнуто: "Однако мы считаем важным следующее: человек, отбывавший длительный срок тюремного заключения за серьезные правонарушения, стоял рядом с премьер-министром, и никто из окружающих ничего не знал об этом человеке и его прошлом".

"Кан" отмечает, что совместное фото жителя Умм эль-Фахма с премьер-министром, помимо прочего, было сделано для того, чтобы побудить арабскую общественность пройти вакцинацию от коронавируса на фоне низких показателей вакцинации среди арабов.

По прошествии нескольких часов, когда эту новость перепечатали многие СМИ, Мухаммад Джабарин в эфире радиостанции "Кан Бет" опроверг информацию о том, что отбывал 20-летнее заключение за двойное убийство. "Я отсидел на грабеж и оружие, я чист", – заявил он, сказав при этом, что вышел на свободу в 1992 году.

По словам Джабарина, в освещении его встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, "всё было хорошо и красиво, пока не началась клевета". По мнению жителя Умм эль-Фахма, объявленного "миллионным вакцинированным" против коронавируса в Израиле, фактом встречи с ним противники премьер-министра пытаются дискредитировать Нетаниягу.

Корпорация "Кан" приводила следующие данные: по сведениям редакции, Мухаммад Абд аль-Уахаб Джабарин был осужден в 1978 году за убийство с применением холодного оружия (в 1992-м вышел на свободу). Сам Джабарин говорит, что был в первый раз осужден за ограбление, совершенное им в Хайфе, а второй раз – за ношение оружия (после отбытия первого срока). Теперь "Кан" заявляет, что не располагает сведениями об осуждении Джабарина за убийство.

После первой публикации "Кан" Мухаммад Джабарин ответил на вопросы ведущих радиостанции 103FM Инона Магаля и Бена Каспита. Он говорил о своей обиде на журналистов, которые "копаются в его прошлом", называл себя "честным человеком", но не опровергал заявление "Кан" о том, что он был осужден за убийство. Джабарин сказал так: "Все теперь говорят, что я убийца и преступник, но я выбросил свое прошлое 30 лет назад. Сегодня я стар. Отец и дед. Все как будто копают и ищут что-то на кладбище". При этом он подтвердил, что почти 21 год провел в тюрьме (а не 14 лет, как следует из документов, предоставленных журналистам его адвокатом).

Затем в интервью Ynet Мухаммад Джабарин заявил: "Я не убийца и никогда не убивал. Это всё вранье... Я сидел в тюрьме, как и все остальные, полтора или два миллиона сидели в тюрьме, и я не единственный. Но никогда не сидел за убийство". Он утверждал, что был осужден за ограбление, попытку ограбления и "за оружие". "Я в жизни даже мухи не убил", – заявил Джабарин. Он также говорит, что после 1992 года не сидел в тюрьме (то есть, если исходить из его слов, он в первый раз оказался в тюрьме в 1971 году или ранее, а значит был осужден впервые 17-летним).

Позже Джабарин сказал изданию "Исраэль а-Йом", что его оболгали, объявив, что он отсидел тюремный срок за убийство. "Я реабилитировался. Почему они копаются в моем прошлом? Потому что я голосую за "Ликуд"?", – сказал 66-летний "миллионный" вакцинированный журналисту Даниэлю Сириоти.

Перепроверяя информацию о криминальном прошлом Мухаммада Джабарина, редакция NEWSru.co.il направила запрос в Управление тюрем Израиля (ШАБАС). Утром 4 января нам ответили, что информация о бывших заключенных СМИ не предоставляется. Нами также направлен запрос в министерство юстиции и прокуратуру, ответ пока не получен.

Редакция NEWSru.co.il приносит извинения за републикацию сообщения государственной телерадиокорпорации "Кан", представившей неточную информацию о криминальном прошлом Мухаммада Джабарина.