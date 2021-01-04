В ряде городов Израиля учащиеся с 5 по 10 классы переведены на онлайн-обучение
Власти ряда городов Израиля, не дожидаясь решения правительства, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации приняли решение о переводе учащихся 5-10 классов на онлайн-обучение.
В частности, такие решения приняли местные власти Рамат-Гана, Бат-Яма, Беэр-Шевы, Димоны, Эфрата и ряда других населенных пунктов.
Занятия в начальных и выпускных классах будут проходить по обычному расписанию, также будут работать детские сады.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день