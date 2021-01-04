Иерусалим:
11 - 18°
Тель-Авив:
13 - 22°
Эйлат:
17 - 27°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле4 января 2021 г., 00:31

В ряде городов Израиля учащиеся с 5 по 10 классы переведены на онлайн-обучение

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Беэр-Шеве и Димоне учащиеся с 5 по 10 классы переведены на онлайн-обучение

Власти ряда городов Израиля, не дожидаясь решения правительства, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации приняли решение о переводе учащихся 5-10 классов на онлайн-обучение.

В частности, такие решения приняли местные власти Рамат-Гана, Бат-Яма, Беэр-Шевы, Димоны, Эфрата и ряда других населенных пунктов.

Занятия в начальных и выпускных классах будут проходить по обычному расписанию, также будут работать детские сады.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

06:03 Прогноз погоды на 4 января: температура выше среднесезонной, местами туман
00:31 В ряде городов Израиля учащиеся с 5 по 10 классы переведены на онлайн-обучение
23:51 СМИ: минздрав требует от минпроса отменить зимние экзамены на аттестат зрелости
23:07 В Дир Низаме задержаны несколько подозреваемых в причастности к теракту в Биньямине
22:35 СМИ: Нетаниягу будет настаивать на серьезном ужесточении карантина на 7-10 дней
21:47 Экс-гендиректор минздрава признался, что не пускает своих детей в школу
21:19 К двери квартиры в Ришон ле-Ционе неизвестные прикрепили гранату
21:15 Правые манифестанты перекрыли въезд в Иерусалим
20:31 ЦАХАЛ опубликовал фото и видео операции по розыску причастных к "каменной атаке" в Биньямине
19:57 Внимание, розыск: пропал житель Бейт-Арье Галь Бен-Йосеф
...