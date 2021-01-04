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NEWSru.co.il :: В Израиле4 января 2021 г., 07:32

Новые ПДД запрещают переходить дорогу с мобильником в руках и возить ребенка на переднем сиденье

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Новые ПДД запрещают переходить дорогу с мобильником в руках и возить ребенка на переднем сидении

В конце января 2021 года вступят в силу новые положения правил дорожного движения, подготовленные министерством транспорта Израиля. Нарушение правил будет влечь за собой административный штраф, размер которого пока не опубликован, сообщает "Калькалист".

Среди прочего, будет введен запрет на пересечение улицы или железнодорожного полотна с мобильным телефоном или иным прибором связи в руках. Положение предусматривает запрет на любые действия с мобильным телефоном, включая разговор, просмотр и написание сообщений, игру и т.д.

Еще одно положение изменяет ПДД, касающееся поведения водителя при подъезде к пешеходному переходу. Если до сих пор водитель должен был замедлить скорость перед пешеходным переходом только при приближении к нему пешехода, намеревающегося перейти дорогу, то по новым правилам будет действовать категорическое требование снижения скорости перед каждым пешеходным переходом даже на пустой улице.


Ужесточены будут и правила, касающиеся перевозки детей. Согласно новому положению, запрет на перевозку детей на переднем сиденье автомобиля будет ужесточен и спереди будет запрещено сажать детей младше 10 лет. Вместе с тем, здесь сделано исключение, и этот запрет может быть нарушен, если на заднем сиденье нет свободных мест.

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