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NEWSru.co.il :: В Израиле4 января 2021 г., 08:47

Отчет частного эксперта: смерть Ахувии Сандака – следствие целенаправленного удара автомобиля полиции по машине подростков

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Ахувия Сандак

Семья 16-летнего подростка Ахувии Сандака, погибшего две недели назад в результате столкновения автомобиля, в котором он находился, с преследовавшим его автомобилем полиции, передала управлению министерства юстиции по расследованию преступлений, совершаемых полицейскими (МАХАШ), отчет частного эксперта – старшего следователя дорожной полиции в отставке адвоката Давида Бен-Закена, сообщает портал ynet.

Согласно отчету, с высокой степенью вероятности причиной ДТП, повлекшего смерть Сандака, стало отклонение полицейского автомобиля в сторону автомобиля, в котором находились Ахувия Сандак и другие подростки, для целенаправленного столкновения.


Утверждение эксперта противоречит показаниям полицейских, по словам которых автомобиль подростков отклонился в сторону полицейского автомобиля, уходя от погони и пытаясь не позволить обогнать себя.

По словам Бен-Закена, на дороге нет признаков того, что автомобиль подростков двигался зигзагами или отклонялся от своей полосы движения.

Трагедия произошла 21 декабря в округе Биньямин. Полицейские вели погоню за автомобилем с израильскими номерными знаками, из окна которого, как утверждала полиция, бросали камни в проезжавшие автомобили с палестинскими номерами. У перекрестка Римоним автомобиль с израильскими подростками перевернулся. Один из находившихся в машине пассажиров (Ахувия Сандак) погиб, остальные были задержаны. Расследование этого инцидента продолжается.

Гибель подростка послужила поводом для массовых протестов с требованием независимого расследования. Тысячи граждан в последние дни выходят на демонстрации в Иерусалиме. Проводятся манифестации и демонстрации в Тель-Авиве и других городах страны.

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