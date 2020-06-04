Иерусалим:
32 - 39°
Тель-Авив:
29 - 32°
Эйлат:
31 - 45°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле4 июня 2020 г., 19:20

Возле дома родителей Ияда аль-Халака избит экс-депутат Кнессета Иегуда Глик

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Иегуда Глик

Неизвестные напали на бывшего депутата Кнессета Иегуду Глика возле дома, в котором проживают родители 32-летнего аутиста Ияда аль-Халака, застреленного сотрудниками пограничной полиции утром 30 мая в Старом городе Иерусалима. Об этом сообщается на сайте телеканала "Кешет-12".

По информации этого источника, Глик получил легкие травмы. Он доставлен в больницу "Шаарей Цедек".

На фотографиях с места происшествия, которые были опубликованы в социальных сетях, можно увидеть, как Глика выталкивают из траурной палатки.


По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", Глик посетил траурную палатку, чтобы выразить соболезнования родным погибшего.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что некоторое время назад было получено сообщение, что в районе Вади Джоз было совершено нападение на жителя Иерусалима. Он с легкими травмами доставлен в больницу. Ведется поиск причастных к этому инциденту.

Через несколько часов после происшествия сайт "Аруц-7" написал, что в квартале Вади Джоз полицией были задержаны несколько подозреваемых в причастности к нападению на Иегуду Глика.

Отметим, что родителей Ияда аль-Халака 2 июня намеревался посетить министр внутренней безопасности Израиля Амир Охана. Однако незадолго до его визита отец Ияда опубликовал в Facebook видео, в котором заявил, что не желает встречаться с израильскими политиками. И Охана отменил свой визит.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 04 июня 2020
Газета "Гаарец" опубликовала сведения об обстоятельствах гибели аутиста Ияда аль-Халака по версии "Бецелем"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 02 июня 2020
Из-за видео в соцсетях глава МВБ отменил посещение траурного шатра семьи аль-Халак
// NEWSru.co.il // В Израиле // 08 января 2018
Иегуда Глик получил письмо с соболезнованиями от палестинского врача
// NEWSru.co.il // В Израиле // 31 октября 2014
После покушения состояние Иегуды Глика остается крайне тяжелым

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:02 Акции протеста против пребывания у власти Биньямина Нетаниягу; пострадали двое полицейских
21:37 Стрельба в Кирьят-Яме; раненый в критическом состоянии
21:10 Опрос "Кешет": Беннет и "Ямина" усиливаются, Ганц популярнее Лапида
20:38 Авария в Холоне; погибла 25-летняя девушка
18:55 МАДА: за сутки из-за аномальной жары медицинская помощь потребовалась 229 пациентам
18:38 В нескольких районах страны из-за аномальной жары произошли сбои в электроснабжении
17:44 Авария в Холоне; пострадал 13-летний подросток, ехавший на электросамокате
16:11 В Эйлате 58-летняя женщина получила тепловой удар; она в тяжелом состоянии
12:53 В Иерусалиме задержаны подозреваемые в попытке украсть два мобильных КПП
09:55 Разрешено к публикации имя юноши, скончавшегося после вечеринки в Негеве
...