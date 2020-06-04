Возле дома родителей Ияда аль-Халака избит экс-депутат Кнессета Иегуда Глик

Неизвестные напали на бывшего депутата Кнессета Иегуду Глика возле дома, в котором проживают родители 32-летнего аутиста Ияда аль-Халака, застреленного сотрудниками пограничной полиции утром 30 мая в Старом городе Иерусалима. Об этом сообщается на сайте телеканала "Кешет-12".

По информации этого источника, Глик получил легкие травмы. Он доставлен в больницу "Шаарей Цедек".

На фотографиях с места происшествия, которые были опубликованы в социальных сетях, можно увидеть, как Глика выталкивают из траурной палатки.

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", Глик посетил траурную палатку, чтобы выразить соболезнования родным погибшего.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что некоторое время назад было получено сообщение, что в районе Вади Джоз было совершено нападение на жителя Иерусалима. Он с легкими травмами доставлен в больницу. Ведется поиск причастных к этому инциденту.

Через несколько часов после происшествия сайт "Аруц-7" написал, что в квартале Вади Джоз полицией были задержаны несколько подозреваемых в причастности к нападению на Иегуду Глика.

Отметим, что родителей Ияда аль-Халака 2 июня намеревался посетить министр внутренней безопасности Израиля Амир Охана. Однако незадолго до его визита отец Ияда опубликовал в Facebook видео, в котором заявил, что не желает встречаться с израильскими политиками. И Охана отменил свой визит.